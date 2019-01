Ronaldo pensa già al futuro | Tornare allo Sporting Lisbona? Chissà

Cristiano Ronaldo domina - poi ci pensa il Var : Juve da record - : Cristiano Ronaldo con una doppietta rimette in piedi la Juventus : i bianconeri dopo il pareggio di Bergamo vincono in casa per 2-1 contro la Samp e riprendono la loro corsa verso l'ottavo scudetto. ...

Ronaldo : 'La Champions non può essere un'ossessione - bisogna pensarci con tranquillità' : Lo sbarco di Cristiano Ronaldo sul pianeta Juventus ha sortito solo effetti positivi nella società, nei giocatori e anche in tutto il calcio italiano. L'ex Real Madrid, oltre a grandi introiti economici, ha portato una ventata di nuova mentalità nello spogliatoio. Il suo esempio di abnegazione è seguito dai suoi nuovi compagni. CR7 sta dando moltissimo all'ambiente bianconero, ma anche lui sta ricevendo tanto in termini di affetto, solidarietà e ...