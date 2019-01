Roma Sala Umberto | la poliedricità di Flavio Insinna

Emery confessa : 'Non ho voluto prendere Salah dalla Roma' : Lo stesso Emery è pronto a riconoscerlo: 'Se mi chiedete chi c'è tra i 5 migliori giocatori al mondo, sicuramente uno di loro è Salah'. Il Psg poi comprò Draxler e Guedes, magari con Salah sarebbe ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : “Emessi più Benzo Pirene e Pcb che nel rogo di Pomezia” : L’Incendio di Pomezia, divampato all’interno del deposito di rifiuti EcoX nel maggio 2017, ha avuto caratteristiche diverse rispetto a quello del Tmb Salario “perché il materiale in combustione era molto diverso: Imballaggi in plastica a Pomezia, rifiuti indifferenziati al Tmb Salario. A Pomezia si è dunque prodotta più diossina, al Tmb Salario invece più Benzo Pirene e Pcb“. Inoltre, il rogo di Pomezia è stato più esteso ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : rischio accumulo di sostanze tossiche sugli ortaggi : Le sostanze prodotte e disperse nell’aria durante l’Incendio del Tmb Salario potrebbero avere contaminato il suolo, ed in particolare gli ortaggi a foglia larga coltivati in alcune zone identificate dall’Arpa come a maggior rischio. Arpa Lazio ha annunciato oggi durante l’audizione in “Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse ...

Roma - l’allarme degli esperti : “Più rischi di asma e infarto dopo l’incendio del Tmb Salario” : Più rischi di attacchi d’asma ma anche di infarti e ictus, nella capitale, per le persone più fragili, con problemi respiratori e cardiovascolari. Colpa dell’aumento dei livelli di diossina e di polveri legato all’incendio del Tmb Salario a Roma. Ad esprimere la preoccupazione dei medici per i propri pazienti è Laura Reali, pediatra di famiglia di Roma dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e dell’Isde medici ...

Ad Aprilia la spazzatura che veniva smaltita nel Tmb Salario - ma l'emergenza a Roma non è finita : Via libera ad un importante sbocco per i rifiuti della Capitale. Dopo l'incendio del Tmb Salario che ha innescato la crisi nella gestione dell'immondizia Romana, oggi è stato firmato un accordo che consentirà di portare ad Aprilia (Latina) parte dell'indifferenziata che finiva nell'impianto andato a fuoco martedì scorso. Un'intesa che, almeno sulla carta, spiegano le istituzioni competenti, mette in sicurezza Roma ...

Rogo Tmb Salario - Comune Roma e Ama : trasferenza a Ponte Malnome : Roma, 15 dic., askanews, - A seguito dell'incendio del TMB Salario, la Giunta Capitolina ha elaborato una memoria per individuare aree di trasferenza che consentano una logistica ottimizzata nelle ...

Roma - dopo l'incendio del Tmb Salario alti valori Ipa - Pcb e diossine : Roma, 13 dic., askanews, - L'inquinamento atmosferico conseguente all'incendio del Tmb Salario, a Roma, monitorato tra ieri e oggi, segnala un alto valore di particolato Pm10 nelle centraline a ...

Incendio Tmb Salario - Raggi aumenta la Tari/ Sindaco Roma - "speriamo di poco" : è caos rifiuti : Incendio Tmb Salario, è emergenza rifiuti a Roma: Sindaco Virginia Raggi aumenta la Tari, 'speriamo di poco', ma il rincaro è già vicino ai 50' in più

Roma - dalle ceneri del Salario rinasce Cerroni : a Rocca Cencia 100 tonnellate di rifiuti “orfane” del Tmb andato a fuoco : E così la città di Roma torna di nuovo a rivolgersi al “Supremo”. Con “sole” 100 tonnellate, per carità. Ma la sensazione è che Manlio Cerroni, già così, abbia vinto di nuovo. Il tritovagliatore di Rocca Cencia, di proprietà del patron di Malagrotta ma gestito dalla ditta “amica” Porcarelli, accoglierà 100 delle 700 tonnellate orfane del Tmb Salario, rovinosamente bruciato prima dell’alba di martedì mattina. Le altre 600 verranno lavorate nel ...

Roma - rogo Tmb Salario : Montanari interrogata - faro sulla manutenzione : Si cerca l'innesco. Si verificano le falle nel sistema di sorveglianza. Ma si studiano anche i punti deboli della manutenzione, responsabile, secondo gli esperti, del fenomeno - miasmi che ammorbano i ...

Roma : Procura pone sotto sequestro telecamere impianto Salaria : Roma – È stato posto sotto sequestro dalla Procura di Roma il gabbiotto all’interno del Tmb Ama di via Salaria che ‘custodisce’ il sistema di videosorveglianza dell’impianto, inattivo dal 7 dicembre scorso. Un’iniziativa allo scopo di verificare se ci sia stata una manomissione delle telecamere. Immediatamente dopo l’incendio, che e’ scoppiato ieri mattina distruggendo buona parte del Tmb, sono ...

Roma - Raggi : Tmb Salario non riaprirà : Roma, 12 dic., askanews, - 'Il Tmb Salario riaprirà? Evidentemente no, l'incendio lo ha reso inutilizzabile ed è sotto sequestro da parte della Procura, quindi tutto il tempo che gli inquirenti ...

La procura di Roma sta indagando per disastro colposo in merito all’incendio nel deposito di rifiuti del quartiere Salario : La procura di Roma ha avviato un’indagine per disastro colposo in merito al grande incendio iniziato martedì 11 dicembre nell’impianto di trattamento dei rifiuti nel quartiere Salario, a Roma. I magistrati hanno richiesto il sequestro di parte della struttura – resa