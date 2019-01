Roma | Monchi | ' Non ho la bacchetta magica | ma sul mercato sono convinto di avere ragione'

Roma - Monchi : 'Non ho la bacchetta magica - qualcosa ho sbagliato. I tifosi hanno ragione - bisogna vincere!' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport : 'Quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda tre o quattro giocatori e che diventeranno calciatori importanti. Invece per me normalmente il mercato di gennaio non cambia tanto ...

Roma - Monchi detta la linea per il mercato di gennaio : Ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha anticipato come i giallorossi opereranno nel mercato di gennaio. Secondo lo spagnolo, è inutile rivoluzionare la squadra adesso; meglio operare saggiamente, limitandosi a ritoccare leggermente la rosa a disposizione: “Tutti aspettano che prenda 3-4 giocatori che diventeranno importanti, invece per me il mercato di gennaio non cambia tanto una squadra, è per fare ...

Roma - Monchi al lavoro sul mercato : le richieste di Di Francesco : Roma Monchi – Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. leggi anche —> svincolati 2019, le occasioni da non perdere Una cosa […] L'articolo Roma, Monchi al lavoro sul mercato: le richieste di Di Francesco proviene da Serie A ...

Roma - per il centrocampo si pensa a un calciatore del Bologna : Monchi ci prova a gennaio : Tra infortuni e qualche cessione che col senno di poi può essere ritenuta discutibile, il centrocampo della Roma si è rivelato uno dei punti deboli della squadra. Se non altro per continuità e resistenza, considerando che Nzonzi e Cristante sono costretti agli straordinari ormai da diverso tempo. L’ex Atalanta è cresciuto molto ma in certi frangenti, al pari del collega campione del mondo, ha mostrato segni di cedimento dovuti ...