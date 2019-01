Risultati Premier League | Emery supera Ranieri | tutto facile per l’Arsenal contro il

calcioweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019)– Si è giocato il secondo match della giornata di oggi di, dopo il successo del Leicester con l'Everton grazie alla rete di Vardy, successo netto dell'Arsenalil Fulham, niente da fare per la squadra diiche dovrà provare a conquistare i punti per la salvezza nelle prossime partite. Finisce 4-1 per la squadra di, vantaggio di Xhaka dopo appena 25 minuti nella ripresa Lacazette, Ramsey (vicino alla Juventus per la prossima stagione) e Aubameyang chiudono definitivamente i conti, per gli ospiti inutile la rete di Kamara. L'Arsenal sale a quota 41 punti, il Fulham fermo a 14.