Ricominciare ad uscire dopo una rottura | questi segnali indicano che sei pronta

(Di martedì 1 gennaio 2019) Da sempre, larappresenta per chi subisce la perdita, un momento di abbandono e di confusione dovuta alla separazione da qualcosa diventato ormai familiare e di valore per la propria vita.Pare difficile riprendere a vivere la normalità, aad approcciarsi con le persone, a riallacciare rapporti a causa di quel dolore così forte da superare. Sembra impossibile immaginare che “tutto scorra”, così come la vita e le persone, seppur queste abbiano rivestito un ruolo di valore per una fetta della propria esistenza.la, quella che si credeva fosse la propria comfort zone, crolla, insieme alle proprie convinzioni e certezze. Come se si sgretolasse la terra sotto i piedi, inghiottendo anima e cuore in un baratro da cui non si vede nemmeno la più fioca delle luci. Quella fine così immediata, però, dovrebbe in realtà portare in una terra straniera, ...