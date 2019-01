Recensione Destiny 2 Armeria Nera | si espande l’universo di Bungie

optimaitalia

(Di martedì 1 gennaio 2019)L'arrivo di ogni novità all'interno di2 è sempre salutata dai fan in maniera molto particolare dalla community. Tanta è infatti la voglia di mettere le mani su contenuti inediti, che espandano l'universo ludico dello sparatutto in salsa Sci – Fi curato da, e altrettanta è però la paura che le nuove feature possano in qualche modo alterare l'equilibro precostituito. Gli sviluppatori si trovano quindi a dover operare su un sottilissimo lembo di terra tra il genio e la follia, per sfornare novità con cui infarcire il season pass del gioco. È arrivato dunque il momento di fare il punto della situazione su: cosa ci propina il nuovo DLC?In sostanza quella che ci troviamo dinanzi è un'espansione dalle dimensioni molto più limitata rispetto alla precedente. Non si poteva di certo pretendere dauno stravolgimento tanto netto quanto è stato ...