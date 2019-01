Recensione Aquaman | azione ed ironia in un film senza equilibrio

Aquaman film al cinema : cast - Recensione - curiosità : Aquaman è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale martedì 1 gennaio 2019. La pellicola diretta da James Wan ha come protagonisti Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman. Di seguito ecco cast , scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Aquaman film al cinema : scheda e ...

Aquaman - Recensione : È possibile (e giusto) che su un film, mentre è in lavorazione, si facciano tante illazioni, si speculi sugli inevitabili problemi produttivi e/o di scrittura, con un'attenzione spasmodica ai primi screening test, con voci mai fondate su corse isteriche ai ripari, su modifiche radicali in post-produzione, tutto basato sul nulla o sul pochissimo, perché spesso le indiscrezioni sono del tutto inaffidabili? In tempi di social succede, giusto, ...