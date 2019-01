Ragusa | Tari 2019 | istanze per esenzione

Tariffe 2019 per immobili comunali a Ragusa : immobili comunali adibiti ad attività culturali. La giunta municipale approva le Tariffe 2019 per i servizi a domanda individuale

Ragusa - accertamento Tares - Tari : insostenibile per imprese : Ragusa , accertamento Tares - Tari insostenibili per imprese . Il consigliere Pd Mario D’Asta chiede all’Amministrazione di intervenire

Migranti e volontariato - l'esperienza di Ragusa : Migranti e volontariato un percorso avviato con successo a Ragusa . Domani un incontro per fare il punto della situazione e consegnare attestati

Ragusa - spot pubblicitario di autovettura : chiusi alcune strade provinciali : Chiusura temporanea di tratti di stradali provinciali a Ragusa per la realizzazione di spot pubblicitario . Ecco i giorni e i tratti interessati

Giornata Internazionnale del Volontariato a Ragusa : Giornata Internazionale del Volontariato , mercoledì 5 dicembre celebrazioni anche a Ragusa con l’ufficio diocesano per la pastorale della salute

Concorso assistente sanitario a Ragusa - psicologo Napoli e Roma : Nuove opportunità concorsuali per la professione di assistente sanitario e psicologo. I bandi, con scadenza fissata tra il 10 e il 27 dicembre prossimo verranno espletati, presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (assistente sanitario), e presso l'Università La Sapienza di Roma e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, per quanto riguarda il ruolo di psicologo. Avviso pubblico per assistente sanitario L'ASP di Ragusa ha indetto un ...