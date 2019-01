Pronostico Villarreal vs Real Madrid | La Liga 3-1-2019 e Analisi

Pronostico Villarreal vs Spartak Mosca - Europa League 13-12-2018 e Analisi : Europa League, 6^ giornata Gruppo G, Analisi e Pronostico di Villarreal-Spartak Mosca, giovedì 13 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Spartak Mosca, giovedì 13 dicembre. Il Villarreal, appaiato in vetta alla classifica del Gruppo G con il Rapid Vienna, ospiterà i russi dello Spartak Mosca nell’ultima giornata di Europa League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Villarreal e Spartak Mosca?Il ...

Pronostico Almeria vs Villarreal - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Almeria-Villarreal, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Almeria-Villarreal, giovedì 1 novembre. Al Estadio de los Juegos Mediterráneos l’Almeria ospita il Villarreal, al suo debutto stagionale in Copa del Rey nell’andata dei sedicesimi di finale. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Almeria e Villarreal?L’Almeria ...

Pronostico Villarreal vs Rapid Vienna - UEFA Europa League 25-10-2018 e Analisi : UEFA Europa League 2018-2019, 3^ giornata, Analisi e Pronostico di Villarreal-Rapid Vienna, giovedì 25 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Villarreal-Rapid Vienna, giovedì 25 ottobre.Il Villarreal ospita il Rapid Vienna in una gara che potrebbe rilanciare le ambizioni del Sottomarino Giallo in Europa League. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Villarreal e Rapid Vienna?Gli spagnoli sono terzi con due punti, dopo ...