Pronostico Desportivo Aves vs FC Porto | Primeira Liga 3-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 1 gennaio 2019), 15^ giornata,di-FC, giovedì 3 gennaio. Consigli per la tua scommessa vincente.-FC, giovedì 3 gennaio. Ilcontinua la sua rincorsa verso il ventinovesimo titolo della storia e per farlo dovrà battere ildi José Mota, terzultimo ma convinto di potersi salvare e di vendere cara la pelle. I biancorossi padroni di casa hanno l’occasione, vincendo, di uscire dalla zona retrocessione.della partita.Come arrivano?Ilè terzultimo con 11 punti e reduce dal pesante ko subito sul campo del Belenenses (5-2). In Coppa di Lega è riuscito a contenere il Benfica, pareggiando per 1-1 nel gruppo A. Ilè un rullo compressore, sia in Champions, Coppa di Lega e campionato dove guida la classifica con 36 punti. Secondo miglior ...