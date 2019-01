Primo nato a Roma da genitori Sri Lanka | lo chiamano Italo

Capodanno : il Primo nato in Valle d’Aosta è Leonardo : Il primo nato del 2019 in Valle d’Aosta si chiama Leonardo: il parto è avvenuto alle 01:42 di oggi nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Beauregard di Aosta. L'articolo Capodanno: il primo nato in Valle d’Aosta è Leonardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Capodanno : il Primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka - il bimbo si chiama “Italo” : Il primo nato del 2019 a Roma si chiama Italo e pesa 4.8 kg: il nome è stato scelto da genitori originari dello Sri Lanka che avevano già chiamato Romano il fratellino maggiore, che ora ha 18 mesi. Il piccolo, nato all’ospedale San Filippo Neri pochi secondi dopo mezzanotte, è stato visitato dal sindaco Virginia Raggi. Il papà ha 44 anni e la mamma 32 anni. L'articolo Capodanno: il primo nato a Roma da genitori dello Sri Lanka, il bimbo si ...

Leonardo Chenal Primo nato nel 2019 - Emma Francesca Treves ultima nel 2018 : Pesa 3 chili e 450 grammi , come il fratellino Gabriele quando nacque nel 2014, ed è venuto al mondo alle 1,42 di oggi martedì 1 gennaio Leonardo Chenal, il primo bimbo nato in Valle d'Aosta nel 2019. ...

Capodanno : Antonio il Primo nato in Trentino Alto Adige : Si chiama Antonio il primo nato del 2019 in Trentino Alto Adige. Il parto è avvenuto all’ospedale S. Chiara di Trento alle 3.22. Il neonato pesa 3,7 kg. La madre è residente in Val Rendena. A distanza di poco più di due ore, alle 5.56, è venuta al mondo una bimba all’ospedale di Bolzano. Gli ultimi bebè del 2018 sono nati a Bressanone e Rovereto, a sei minuti di distanza fra le 22.34 e e le 22.40. I nati del 2018 in Trentino sono ...

Gabriele è il Primo nato del 2019 a Foligno : Foligno Il primo nato del 2019 negli ospedali dell'Azienda Usl Umbria 2 è un bambino di nome Gabriele, nato al 'San Giovanni Battista' di Foligno alle ore 1.56. Pesa 3 chili e 320 grammi e gode di ...

2019 : ecco chi è il Primo nato in Italia nel nuovo anno - arrivato un secondo dopo mezzanotte : La ‘gara’ per il primo nato dell’anno vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all’Ospedale San Carlo di Potenza. Con ben 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha regalato a mamma Laura e papà Antonio un Capodanno indimenticabile. La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare ...

Il Primo nato del 2019? Il piccolo Michele : La "gara" per il primo nato del 2019 vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all'Ospedale San Carlo di Potenza. Con 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha reso indimenticabile questo Capodanno per la madre Laura e il padre Antonio. La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare della mezzanotte, di ...

Il Primo nato del 2019 in Italia : Appena un secondo dopo la mezzanotte il primo nato del 2019 a Potenza. Il piccolo Michele Lelario è venuto alla luce nell'ospedale "San Carlo" con un parto spontaneo allo scoccare dell'anno nuovo. Il bimbo, figlio di genitori potentini, pesa 4 chilogrammi e misura 50 centimetri. Le sue condizioni sono buone.

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

Svelata la trama di Grey’s Anatomy 15×09 - triangoli in ascensore nel Primo episodio del 2019 : La trama di Grey's Anatomy 15x09 riparte esattamente dal punto in cui si è interrotto il finale di metà stagione lo scorso novembre. Nel primo episodio del 2019, il medical drama di Shonda Rhimes si ricomincia dal black out elettrico che dopo un crollo di parte dell'edificio dell'ospedale ha lasciato tutti al buio, ma soprattutto dalle situazioni che si sono venute a creare negli ascensori ormai bloccati dalla mancanza di corrente. ABC ha ...

L’ex Primo ministro del Pakistan - Nawaz Sharif - è stato condannato a 7 anni di carcere : Nawaz Sharif, ex-primo ministro del Pakistan, è stato condannato a 7 anni di prigione dal tribunale anticorruzione di Islamabad, la capitale Pakistana. Secondo il tribunale, Sharif non è stato in grado di giustificare la provenienza dei soldi usati per costruire

Asso-Consum - avvocato pugliese nominato esperto tributarista della consulta legale Angelo Lucarella : "Primo obiettivo fra tutti sarà ... : ... il secondo riguardante la strutturale revisione del sistema giudiziario , ancora in mano al Ministero dell'Economia, del tutto inidoneo a garantire certezza di indipendenza ed imparzialità dei ...

'L'anello dei monasteri' disegnato dal Mountain Bike Club per il Primo raduno tra sport e cultura : Un percorso unico, denominato non a caso 'L'anello dei monasteri' , disegnato attorno alla cittadina di Soveria Mannelli, dalla doppia valenza: sportiva, perchè si è trattato di un circuito ciclistico ...

Rugby – Zebre-Benetton : centesima presenza per il tallonatore Fabiani - tutto pronto per il Primo derby d’Italia : Scelte le Zebre per il derby di Parma contro il Benetton Rugby. centesima presenza con la franchigia federale per il tallonatore azzurro Fabiani Dopo la doppia vittoria in European Challenge Cup contro i russi dell’Enisei-STM, in occasione dell’undicesimo turno del Guinness PRO14 Rugby 2018/19, allo stadio Lanfranchi di Parma arriva il Benetton Rugby, per il primo attesissimo derby stagionale. Castello e compagni ospiteranno i veneti ...