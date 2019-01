Primo colpo del mercato | Fiorentina ufficializza Muriel

Fiorentina - Primo colpo : ufficializztao Muriel : È della Fiorentina il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola comincia il 2019 annunciando un nuovo acquisto, l'attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il Primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

ll calciomercato oggi – Il Primo colpo della Juve per la prossima stagione : ll calciomercato oggi – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero non è riuscito però ad andare oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta ma la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi movimenti nel mercato di gennaio mentre chiuso il primo colpo per la prossima stagione. ...

Chelsea - calciomercato alternativo : il Primo colpo di Sarri è… uno psicologo? : Questione di testa, prima di tutto. Il calcio è anche psicologia e Sarri vuole riportare sulla retta via il suo Chelsea, attualmente a -11 dal Liverpool capolista, al quarto posto del campionato ...

Calciomercato Genoa - arriva il Primo colpo della sessione invernale : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi sta per chiudere il primo colpo della sessione invernale che inizierà il 3 gennaio Calciomercato Genoa, il club del presidente Preziosi si appresta a confezionare il primo acquisto della sessione invernale che avrà inizio il 3 gennaio prossimo. Il portiere della Chapecoense Jandrei, sarebbe già in viaggio per l’Italia assieme al suo agente per firmare il nuovo accordo che lo legherà al ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il Primo colpo di Marotta : In casa Inter comincia a delinearsi la strategia da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Lo stesso direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che si stanno già valutando i possibili rinforzi, soprattutto per la prossima estate quando la società nerazzurra sarà finalmente libera dai paletti imposti dall'Uefa con il fair play finanziario. A gennaio, invece, il ...

Calciomercato - Psg vicinissimo al Primo colpo per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : Potrebbe essere il Paris Saint Germain la prossima squadra di Frenkie de Jong, ultimo gioiello valorizzato dall’Ajax. Il poliedrico centrocampista, in grado di disimpegnarsi ottimamente anche da difensore centrale, è uno dei pezzi pregiati del mercato ed è seguito da Manchester City, Bayern Monaco e dal Psg, appunto. Il quotidiano olandese De Telegraaf riporta oggi di un incontro tra il ds del club parigino, Antero Henrique, e Marc ...

Calciomercato Genoa - vicino il Primo colpo della sessione invernale : Preziosi pronto a spendere : Calciomercato Genoa, il presidente del Grifone si appresta a piazzare il primo colpo della finestra invernale di gennaio Calciomercato Genoa, il patron Preziosi è pronto a spendere per risollevare le sorti della squadra attualmente in un momento no dopo un ottimo inizio. La rosa di Juric è già competitiva, ma a gennaio dovrebbe arrivare un nuovo acquisto a rimpolpare il roster Genoano. La stampa brasiliana parla infatti di accordo ad un ...