Previsioni Meteo | il 2019 inizia all’insegna del GELO | sarà un Gennaio freddissimo

Previsioni Meteo 3-6 Gennaio 2019 - gelo e neve sull’Italia : -25°C sulle Alpi - -13°C sull’Appennino [MAPPE] : Previsioni Meteo – Instabilità e neve su Centrosud Appennino, su aree adriatiche e sulla Sicilia, fino in pianura o persino sulle coste. Accumuli anche sui 50/70 sulle colline appenniniche, fino a 1 metro sui rilievi abruzzesi Questi i numeri brevemente espressi nei nostri titoli di quella che si annuncia una possente ondata di freddo su tutta l’Italia a partire da mercoledì 2 Gennaio pomeriggio-sera e fino all’Epifania, naturalmente con ...

Previsioni Meteo : 2-5 gennaio - ondata di gelo e neve in arrivo! : Il 2019 è ormai alle porte ed è pronto ad esordire nel più gelido dei modi su molte delle nostre regioni, con particolare riferimento al centro-sud dove ci si appresta a vivere una fredda fase...

Previsioni Meteo - Gennaio 2019 inizia con il grande ruggito dell’Inverno : freddo polare al Sud - tanta neve fin sulle coste [MAPPE] : 1/52 ...

Le Previsioni del meteo per la notte di San Silvestro e per Capodanno : Se pioverà, nevicherà oppure no durante i festeggiamenti, i trenini, Brigitte Bardot eccetera eccetera

Meteo - arriva il gelo. Allerta per il vento in Puglia. LE Previsioni : Meteo, arriva il gelo. Allerta per il vento in Puglia. LE PREVISIONI Temperature in netto calo in tutta Italia. Il tempo resta soleggiato al Nord, con qualche nebbia in pianura. Al Centro nuvole sulle regioni adriatiche. Al Sud deboli nevicate, anche a bassa quota. Meteo Parole chiave: ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 1 gennaio 2019 : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con sole prevalente nella mattinata; nubi sparse al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutto il territorio; poco nuvoloso nel pomeriggio. Meteo Roma: Previsioni per domani martedì 1 gennaio 2019 Condizioni di tempo stabile con sole prevalente nella mattinata; nubi sparse al pomeriggio. Cieli sereni nel corso delle ore serali. ...

Meteo - le Previsioni di lunedì 31 dicembre : Meteo, le previsioni di lunedì 31 dicembre Tempo soleggiato al Nord con qualche nevicata in Trentino Alto Adige. Neve anche in Abruzzo e Molise. Temperature in calo tra l'ultimo dell'anno e il primo giorno del 2019. LE previsioni Parole chiave: ...

Milano - cielo sereno e +18°C : penultimo giorno dell’anno dal clima primaverile. Le Previsioni Meteo per Capodanno [GALLERY] : 1/7 ...

Previsioni Meteo Gennaio 2019 - l’anno nuovo inizia con una grande ondata di gelo sull’Italia prima dell’Epifania : neve sulle coste del Sud [MAPPE] : 1/16 ...

Previsioni Meteo - dal 31 dicembre arriva il gelo : attesa neve anche a Napoli : Siamo oramai giunti alla fine di questo 2018 e con l'arrivo del nuovo anno in molti si chiedono quello che sarà il meteo nei primi giorni del 2019. Emergono giornalmente notizie sulle Previsioni meteorologiche, le quali rivelano che a partire da lunedì 31 dicembre, pare proprio che bisognerà attendersi l'arrivo del gelo e delle prime nevicate anche nella città di Napoli. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, infatti, è in arrivo il ...

Previsioni Meteo Capodanno - FREDDO e NEVE nella notte di San Silvestro al Centro/Sud : tutti i DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : Previsioni Meteo Capodanno – Arrivano FREDDO e NEVE sull’Italia nella notte di San Silvestro: le temperature diminuiranno sensibilmente proprio Lunedì 31 Dicembre, nell’ultimo giorno dell’anno, con fredde correnti balcaniche che colpiranno in modo più diretto le Regioni Adriatiche e il Sud, dove in questi giorni le temperature massime stanno superando i +15°C con picchi di +17/+18°C anche grazie al forte soleggiamento di ...