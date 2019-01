Petardo vola nel palazzo da finestra aperta | evacuato palazzo | dieci intossicati

fanpage

(Di martedì 1 gennaio 2019) Centinaia gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutta Italia durante la notte di Capodanno, ben 658 contro i 519 dello scorso anno. Tra questi molti per incendi provocati dai botti come a Livorno dove un petaso è entrato in unadi uninnescando un rogo che ha richiesto l'evacuazione dello stabile.