Per il M5s il 2019 comincia senza De Falco e altri 3 parlamentari ' Scelta contro la

Il M5S esclude deroghe al limite di due mandati Per gli eletti : ...elettorale Di Maio e Di Battista - che oggi diffonderanno un video sui social per gli auguri di inizio 2019 ai loro elettori - in questi due giorni insieme fanno il punto sulla situazione politica e ...

Il M5S esclude deroghe al limite di due mandati Per gli eletti : Nessuna intenzione di rivedere la regola del secondo mandato. Lo assicurano fonti qualificate M5s a proposito della norma che prevede per i parlamentari l'obbligo di non candidarsi una volta concluso il secondo mandato da eletto. L'ipotesi non sarebbe nemmeno sul tavolo, assicurano le stesse fonti, definendola una 'fake news' anche se tra i 5 stelle c'è chi non nasconde di essere tentato da tale cambiamento che ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino Per i «fratelli» del M5S : Una lontananza dalla politica solo virtuale, perché in questi sette mesi Di Battista si è fatto più che sentire nei momenti clou. Interventi con una mira precisa: «Vuole prendere il posto di Di Maio ...

Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino Per i «fratelli» del M5S : «Dibba» a sciare con il vicepremier dopo il lungo viaggio in America. Una rimpatriata dopo sette mesi, per mettere a punto una strategia di governo per frenare la Lega

M5S - le espulsioni spiazzano la base. Molte le critiche 'State Perdendo la testa' : Politica M5S, Fattori: "De Falco? Temevano sua capacità di leadership. Anche io voglio essere giudicata al più presto" di TIZIANA TESTA

Perché sfido Rousseau - ma voglio dialogare con il M5S : Rousseau e il Blog delle Stelle sono chiaramente nel caos. Quando la partecipazione di tanti elettori in buona fede viene strumentalizzata e utilizzata senza trasparenza accade quello che è accaduto ieri sul Blog delle Stelle: un post senza volto che, nascosto dietro la piattaforma, parla in nome e per conto di tutto il Movimento. Il messaggio alle opposizioni è delirante: per la democrazia siete un pericolo simile al terrorismo. ...

Gregorio De Falco commenta l'espulsione da M5s : "Deriva illiberale - non c'è spazio Per la democrazia" : A poche ore dal cenone di Capodanno, il senatore Gregorio De Falco ha saputo che nel 2019 non potrà tornare a bordo del Movimento 5 stelle. Il comandate, celebre per aver intimato a Schettino di tornare sulla Costa Concordia durante il naufragio, è stato infatti espulso dal Movimento. "Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione", commenta a botta calda all'HuffPost.Senatore De Falco, se lo ...

M5S - cade il tabù del secondo mandato. Piano d’emergenza Per il voto anticipato : E così anche l’ultimo bastione del M5S potrebbe cadere presto. La regola dei due mandati per la prima volta è stata seriamente messa in discussione da Luigi Di Maio con l’ok, a sorpresa, di Beppe Grillo. Una sperimentazione che è avvenuta nel Lazio, tra i consiglieri grillini, un mese fa, e che al di là di come sia finita ha aperto un varco definit...

M5S - cade il tabù del secondo mandato. Piano d’emergenza Per il voto anticipato : E così anche l’ultimo bastione del M5S potrebbe cadere presto. La regola dei due mandati per la prima volta è stata seriamente messa in discussione da Luigi Di Maio con l’ok, a sorpresa, di Beppe Grillo. Una sperimentazione che è avvenuta nel Lazio, tra i consiglieri grillini, un mese fa, e che al di là di come sia finita ha aperto un varco definit...

M5s - la brutta storia di soldi sui grillini : 'Perché nessuno si vuole candidare' : Appena con il tempo si formano e impratichiscono, diventano tutti fuori uso, così si pesca dall' esterno e quelli in un mondo folle come quello grillino resistono poco, diventando una mina impazzita ...

M5s - la brutta storia di soldi sui grillini : "Perché nessuno si vuole candidare" : L' ultimo segnale è arrivato da un piccolo comune del savonese, Pietra Ligure, che certo non era una roccaforte grillina. Ad ottobre si è dimessa Annalisa De Luca, l' unica consigliera comunale del M5S, che già era subentrata al vero eletto, il candidato sindaco Giancarlo Cutturini, che aveva rinunc

Manovra : 'Siamo sotto attacco' - scoppia la bagarre Per il post M5s poi rimosso. Oggi il voto finale : L'Aula della Camera ha avviato le votazioni sugli oltre duecento ordini del giorno sulla Manovra. Il governo, con il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, ha espresso il parere sui documenti. L'ok definitivo alla Manovra, con il voto finale, è atteso per il pomeriggio. E' scoppiata nuovamente la bagarre per un post del ...

Manovra - opposizioni insorgono Per post su blog M5s. Carfagna : “Disappunto Per quelle affermazioni” : ”La presidenza apprende con disappunto di questa dichiarazione e ritiene improprio paragonare il legittimo lavoro delle opposizioni a un atto di terrorismo”. La presidende d’Aula di Montecitorio, l’azzurra Mara Carfagna, boccia senza riserve il post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul blog delle Stelle che, prendendo spunto dalla Manovra, denuncia gli ”attacchi” alla ”democrazia” e parla di ...

Opposizioni contro M5S Per frasi blog : 12.06 L'opposizione insorge nell'Aula della Camera contro il post del M5S."Il ministro Fraccaro si alzi e dica che non condivide quelle parole", dice Borghi del Pd.Durissimo anche Mulè (Fi), che contesta il fatto che nel post si parli di 'pizzini'. "La presidenza esprime disappunto per queste affermazioni",dice Mara Carfagna, presidente di turno. E Fico:"Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono ...