Pedaggi | Autostrade blocca gli aumenti

Autostrade A24-A25 - concessionaria sospende l'aumento dei Pedaggi : Autostrade A24-A25, concessionaria sospende l'aumento dei pedaggi La concessionaria delle due tratte ha deciso di bloccare fino al 28 febbraio gli aumenti, di circa il 19%, che sarebbero scattati a mezzanotte del 31 dicembre. La società attacca "l'incomprensibile posizione di Anas”. Toninelli: stop aumento pedaggi in 90% ...

Pedaggi - domani gli aumenti sul 10% delle autostrade italiane : Un anno di cambiamenti. Il 2019 che verrà porterà con sé anche novità importanti sul settore autostradale, non solo per gli automobilisti delle tratte A24 e A25. Il ministro Danilo Toninelli, infatti, ha annunciato su Facebook di aver firmato i decreti grazie ai quali con l'anno nuovo "non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei Pedaggi sul 90% delle autostrade italiane".Insomma, se nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti erano in ...

Aumento Pedaggi Autostrade - Strada dei parchi blocca il rincaro per A24-A25 e accusa Anas : “Posizione incomprensibile” : L’Aumento sui pedaggi delle autostrade A24 e A 25 non ci sarà. A comunicarlo è stata la Strada dei parchi, società concessionaria delle arterie in questione, che ha bloccato di propria iniziativa il rincaro di circa il 19% che sarebbe scattato oggi a mezzanotte. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, quindi, ora il mancato Aumento è diventato ufficiale, anche se non mancano le polemiche, soprattutto tra Strada dei parchi e Anas, accusata ...

Pedaggi Autostrade - ancora aumenti ingiustificati. Ma è il sistema che lo permette : Al ministero dei Trasporti si sta lavorando per arrivare a una sterilizzazione più ampia possibile della dinamica dei Pedaggi. Per il concessionario di proprietà della Regione Lombardia, la Serravalle, l’aumento (che le sarebbe stato riconosciuto per il 2019) è stato sospeso per il mese di gennaio. Probabilmente la sterilizzazione sarà il rinvio di un mese dell’entrata in vigore delle nuove tariffe. Più contenuti per autostrade per l’Italia e ...

