Papa Francesco | ' Dio benedica alto e prezioso servizio di Mattarella'

Mattarella : 'Politica lungimirante non alimenta paure' - MESSAGGIO PER GIORNATA DELLA PACE A Papa FRANCESCO : 'Cosi' intesa - ricorda ancora il Capo dello Stato - la politica diventa una sfida permanente di servizio che puo' anche richiedere decisioni ardue, scelte impopolari, capacita' di sacrificio e ...

Papa Francesco : 'La Chiesa rinnovi lo stupore - o diventa museo del passato' : Un mondo nel quale la tenerezza materna è relegata a mero sentimento potrà essere ricco di cose, ma non di domani". Mostrarsi cattivi talvolta pare persino sintomo di fortezza. Ma è solo debolezza", ...

L'anno più difficile del pontificato di Papa Francesco : Papa Francesco e la Chiesa cattolica si lasciano alle spalle un anno complesso. Dagli scandali legati agli abusi che hanno travolto alcuni episcopati all'impasse che il pontefice argentino è stato costretto a registrare in materia di riforme, il 2018 non ha portato con sè la svolta sperata. Anzi.Il viaggio in Cile è stato il più difficile di questo pontificato. Bergoglio si è dovuto confrontare con una nazione molto secolarizzata, al limite ...

Dimissioni Greg Burke - lascia portavoce Sala Stampa/ Vaticano - Papa Francesco nomina direttore Gisotti : Riforma Media Vaticano, Dimissioni a sorpresa del portavoce Greg Burke: Papa Francesco nomina direttore ad interim Sala Stampa Alessandro Gisotti

Papa Francesco : «Troppi a Roma in condizioni indegne - è schiavitù» : ... ma non per caso, o per un incidente - ha proseguito -: ha voluto nascere così, per manifestare l'amore di Dio per i piccoli e i poveri, e così gettare nel mondo il seme del Regno di Dio, Regno di ...

Papa Francesco "Troppi a Roma in condizioni indegne - è schiavitù. Più di 10mila i senza dimora" : Al Te Deum in San Pietro l'appello di Bergoglio: "Dobbiamo fermarci a riflettere con dolore e pentimento in questo anno che volge al termine"

Papa Francesco chiude il 2018 con il Te Deum - diretta Tv su Telepace : Anche il 2018 si chiude con il canto del "Te Deum" in tutte le Chiese del mondo. Papa Francesco intonerà il tradizionale inno di ringraziamento, a conclusione dell'anno civile, il 31 dicembre alle ore 17 nella Basilica di San Pietro. La celebrazione, sarà trasmessa in diretta TV su Telepace a partire dalle ore 16,55. Il Papa ringrazierà Dio per i benefici ricevuti in quest'anno civile e implorerà aiuto per il nuovo anno. La Messa di Capodanno in ...

Chiesa - il 2018 è stato un anno difficile. Così Papa Francesco ha deciso di rassicurare i suoi nemici : Il 2018 è stato per la Chiesa cattolica un anno difficile. Il sinodo dei giovani è stato un flop clamoroso: i ragazzi europei, e da qualche tempo anche le ragazze, disertano in misura sempre più massiccia le navate delle chiese, gli oratori e le sacrestie e non esiste nessuna ricetta che possa riportarli alle vecchie abitudini. Quella di convocare un sinodo su questo tema si è rivelata una scelta fallimentare e masochista, che ha avuto come ...

'Preghiamo per le famiglie in cui manca pace e armonia' - Papa Francesco - : Roma, 30 dic., askanews, - 'Preghiamo per tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle in cui, per vari motivi, mancano la pace e l'armonia. E le affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di ...

Minutella ancora all'attacco di Papa Francesco : Dica che lei non è il Papa e che il suo scopo è quello di distruggere la Chiesa su ordine dei poteri forti del mondo. Lo dica se ha veramente coraggio. Io, scomunicato e sospeso, ho la gioia di ...