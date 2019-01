Papa all' Angelus | ' Non lasciamo la politica solo ai governanti'

Papa all'Angelus : 'Non lasciamo la politica ai governanti' : Francesco esorta i fedeli presenti a Piazza San Pietro. 'Tutti siamo responsabili della vita della città, del bene comune. 'Anche la politica, -ha detto- è buona nella misura in cui ognuno fa la sua ...

Treviso : non risponde alle telefonate del papà - trovato morto 19enne di Palermo : Una vera e propria tragedia, l'ennesima avvenuta in questo periodo natalizio, in cui purtroppo a perdere la vita è una giovane persona. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Treviso e riguarda il decesso di Davide Cannella, giovane palermitano di appena diciannove anni, che si è spento improvvisamente provocando un grandissimo dolore tra i suoi familiari e tra coloro i quali lo conoscevano. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

MotoGp – Dall’incontro col Papa al 7° titolo Mondiale : un 2018 ricco di emozioni per Marquez - tutti i suoi ricordi mese per mese [GALLERY] : Dall’incontro con Messi a quello con Papa, passando per i festeggiamenti per il settimo titolo Mondiale e l’operazione alla spalla: Marquez ricorda il suo 2018 con un’immagine per ogni mese nelle sue storie Instagram La stagione 2018 di MotoGp ha regalato grande spettacolo dalle piste di tutto il mondo. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, con diverse gare ...

Ha un malore e muore. La figlia di 7 anni alla mamma : “Papà dorme da ieri e non si sveglia” : E' accaduto a Novara: un uomo di 64 anni è morto a causa di un infarto e la figlia di 7 anni è rimasta a vegliarlo per tutta la notte. Credeva dormisse.Continua a leggere

Davide - 19 anni - trovato morto nel letto : non rispondeva alle chiamate del papà : TREVISO - Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto nel letto a Vascon di Carbonera. Si tratta di Davide Cannella, palermitano che viveva e lavorava nella Marca, al Ristorantino Carbone in...

Stefano De Martino ha una nuova fiamma - Paparazzato insieme alla modella e icona di “Dolce&Gabbana”.Guarda la Foto : La modella Chiara Scelsi potrebbe essere la nuova fiamma di Stefano De Martino L’ex marito di Belen Rodriguez appare sorridente al fianco della ragazza Stefano De Martino ha una nuova fiamma? Il ballerino 29enne... L'articolo Stefano De Martino ha una nuova fiamma, paparazzato insieme alla modella e icona di “Dolce&Gabbana”.Guarda la Foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La figlia raccoglie conchiglia a riva - il papà scopre polpo velenoso e letale all’interno : La ragazzina di 11 anni ha consegnato al padre la conchiglia raccolta a riva e l'uomo l'ha messa in tasca. solo una volta tornato a casa dal spiaggia si è accorto che all'intero si nasceva un polpo dagli anelli blu, una creatura marina che, malgrado le piccole dimensioni, è conosciuta come una delle più velenose del mondo.Continua a leggere

Minutella ancora all'attacco di Papa Francesco : Dica che lei non è il Papa e che il suo scopo è quello di distruggere la Chiesa su ordine dei poteri forti del mondo. Lo dica se ha veramente coraggio. Io, scomunicato e sospeso, ho la gioia di ...

Il regalo di Natale più commovente lo riceve questo papà dalle figlie : il peluche ha una voce inattesa - e lui reagisce così : “Nostro padre si rifiuta di comprare un nuovo telefono perché perderebbe un messaggio vocale di sua mamma, registrato nel cellulare vecchio. così io e mia sorella abbiamo deciso di metterlo in questo peluche“. Sono le parole di Melia, una ragazza del North Carolina, che ha condiviso su Twitter il regalo speciale fatto al padre. Video Twitter/@meliatinnin L'articolo Il regalo di Natale più commovente lo riceve questo papà dalle ...

Il Papa alla messa di Natale : «Superare ingordigia ed egoismi - troppi senza pane» : Città del Vaticano - «Davanti alla mangiatoia, capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l?amore; non la voracità, ma la carità; non l?abbondanza da...

Il Papa alla messa di Natale : 'Superare ingordigia ed egoismi - troppi senza pane' : Ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore. Nella Scrittura, il peccato originale dell'umanità è associato proprio col prendere cibo: prese del frutto e ne mangiò, dice il libro ...

