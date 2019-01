Pallone d' Oro Sudamerica | vince Pity Martinez Trionfo del River Plate

Cristiano Ronaldo - 'Premi individuali non sono ossessione'/ Dalla Scarpa al Pallone d'oro in beneficenza : Juventus, parla Cristiano Ronaldo: "Non vivo per premi personali. Accuse stupro? Disgustose, ma ho la coscienza pulita". Ultime notizie

Pallone d'Oro sudamericano - vince il 'Pity' Martinez. Undici ideale dominato dal River Plate : Pioggia di riconoscimenti per il River Plate, che fa incetta di premi nel tradizionale concorso di fine anno patrocinato dal quotidiano El Paìs. I 'Millonarios' hanno piazzato ben 5 giocatori nell'...

Juventus - Ronaldo non ci sta : l’attacco sul Pallone d’Oro : Stagione fino al momento importante per Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese sta trascinando la Juventus, al bianconero non è andata giù la mancata vittoria del Pallone d’Oro, ecco le dichiarazioni a Record: “Io non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è aiutare la squadra a vincere. Il resto viene in maniera naturale. Stesso discorso per i record: non penso a batterli, ma a migliorare sempre ...

Calcio a 5 : per la sesta volta il Pallone d’oro va a Ricardinho : Un riconoscimento che non poteva non arrivare. Il sito specializzato di Calcio a 5, Futsalplanet, ha annunciato il Pallone d’Oro della disciplina: per il quinto anno di fila, il sesto in una carriera davvero strepitosa, il titolo di miglior giocatore al mondo della stagione va al portoghese Ricardo Filipe da Silva Braga, in arte Ricardinho. Il campione d’Europa ha dato davvero spettacolo nella stagione, trascinando i lusitani al ...

Accadde oggi - 30 dicembre 1986 : Ihor Bjelanov vince a sorpresa il Pallone d’oro : Ihor Ivanovyc Bjelanov è un ex calciatore sovietico, dal 1991 ucraino. Durante la sua carriera ha vestito le maglie di Dinamo Kiev e Borussia Mönchengladbach: in patria ha vinto tutto, conquistando la Coppa delle Coppe 1985-1986, di cui è miglior marcatore a pari merito con i suoi compagni Zavarov e Blochin e col tedesco Lippmann. In quest’annata, sale alla ribalta internazionale, segnando una tripletta ai Mondiali messicani contro ...

Roberto Baggio - un Pallone d'oro triste : [Anticipiamo l'articolo di Patrizio Ruviglioni pubblicato sul numero del Foglio Sportivo in edicola sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018] Non è mai sembrato davvero sereno, Roberto Baggio, quando ...

Accadde oggi - 27 dicembre 1988 : Van Basten vince il primo Pallone d’Oro : La stagione 1988-1989 vede il ritorno del Milan in Coppa Campioni dopo 9 anni: van Basten segna 32 gol (19 in Serie A, 9 in Coppa Campioni, 3 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana) e conquista il Pallone d’oro. Nella Coppa Campioni segna 10 reti, tra cui quelle in semifinale con colpo di testa in tuffo contro il Real Madrid nell’1-1 dell’andata a Madrid, quella del 5-0 del ritorno al Meazza e la doppietta nella ...

Undici anni dopo Kakà - c'è Ronaldo Allo stadio di Bergamo un «Pallone d'oro» : Cr7, d'altronde, sarebbe la perla più brillante di una collezione che Bergamo, negli anni, si è costruita: da più di mezzo secolo, il vecchio Comunale si è abituato ad accogliere una lunga serie di ...

Accadde oggi : il Pallone d'oro a Rivera - orgoglio del Milan - : Quando il 23 dicembre del 1969 vinse il Pallone d'oro, primo italiano a riuscirci nella storia, Gianni Rivera era già una stella affermata. Con 83 voti a favore precedette Riva e alzò al cielo il ...

Pallone d’Oro africano 2018 - clamorosa esclusione dalla lista dei 10 finalisti : Kalidou Koulibaly è il grande assente nella lista dei 10 candidati al premio di miglior giocatore del 2018, diramata dalla Confederazione del calcio africano. Il difensore del Napoli era presente nel primo elenco di 34 giocatori, ma è rimasto sorprendentemente fuori dalla successiva lista, che ha un solo calciatore a rappresentare la Serie A: si tratta di Mehdi Benatia, difensore della Juventus e della nazionale marocchina. Il senegalese ...

Pallone d’Oro africano 2018 - clamorosa esclusione tra i 10 finalisti : Kalidou Koulibaly è il grande assente nella lista dei 10 candidati al premio di miglior giocatore del 2018, diramata dalla Confederazione del calcio africano. Il difensore del Napoli era presente nel primo elenco di 34 giocatori, ma è rimasto sorprendentemente fuori dalla successiva lista, che ha un solo calciatore a rappresentare la Serie A: si tratta di Mehdi Benatia, difensore della Juventus e della nazionale marocchina. Il senegalese ...

Pallone d'oro africano : Benatia unico 'italiano' - Koulibaly fuori dalla top 10 : TORINO - Le polemiche per il Pallone d'oro assegnato a Modric - con Cristiano Ronaldo solo secondo e Messi addirittura fuori dal podio - potrebbero ripetersi con il premio riservato al miglior ...

Pallone d'Oro africano : Koulibaly fuori dalla top 10 - Benatia unico 'italiano' : ROMA - Se il Pallone d'Oro assegnato a Modric ha scatenato polemiche - con Cristiano Ronaldo solo secondo e Messi addirittura fuori dal podio - rischia di accadere altrettanto con il premio riservato ...

Pallone d'Oro - Shevchenko 14 anni dopo : "Grazie Milan" : 13 dicembre . Un giorno come tanti per moltissime persone, ma non per Andriy Shevchenko , che esattamente quattordici anni fa, quando vestiva la maglia del Milan , vinse il suo primo ed unico Pallone ...