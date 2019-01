PADOVA | INTERVENTO RECORD PER ASPORTARE TUMORE DAL CUORE SENZA APRIRE TORACE 2018 al top

Tumore rene-cuore 'aspirato' senza aprire il torace : intervento record a PADOVA : È la prima volta al mondo e ora il paziente è in recupero e tornerà presto alla sua vita normale'. Lo comunica in una nota l'Azienda ospedaliera di Padova . 'Questo tipo di intervento - proseguono i ...

PADOVA - intervento record. Asportato tumore dal cuore senza aprire il torace : Estratto un tumore renale che si era esteso all'organo cardiaco di un paziente 77enne, che non avrebbe torrerato l'operazione tradizionale. Team di 28 medici ha lavorato, in staffetta, per 12 ore. Una prima mondiale