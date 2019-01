Oroscopo di gennaio | previsioni per il Toro | salvaguardare le condizioni fisiche

Oroscopo di gennaio - previsioni per l'Ariete : procedere a piccoli passi : All'inizio di quest'anno l'Ariete non avrà un decollo in piena regola, dovrà aspettare almeno un paio di mesi per far sì che accada. Ma questo segno non resta di certo fermo durante questo periodo: la sua audacia e la sua impulsività lo spinge a impiegare tutto se stesso al perseguimento dei propri fini e al raggiungimento del controllo della propria vita. Basta accelerare e frenare nei momenti opportuni. Lavoro e studio l'Ariete si è dato ...

Oroscopo del giorno 3 gennaio con classifica : interessante giovedì per Bilancia e Pesci : L'Oroscopo del giorno 3 gennaio 2019 è arrivato, pronto a distribuire speranze come anche a provocare (probabilmente) qualche lieve ansia. In obbiettivo quest'oggi la giornata di metà settimana coincidente in calendario con quella di giovedì. Dunque in prima lista nella classifica stelline, come pure nelle attuali previsioni, i segni dello zodiaco compresi nella seconda sestina. Ovviamente, per chi non lo sapesse, si parlerà in esclusiva a ...

Oroscopo del 17 gennaio : Gemelli in ripresa - Scorpione di buon umore : In questo giovedì 17 gennaio 2019 troviamo Saturno, Mercurio, Plutone ed il Sole in Capricorno. Marte e Urano nel segno dell'Ariete. Giove e Venere nel Sagittario. Luna in Gemelli e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella quarta casa. Di seguito le previsioni segno per segno. buon umore ritrovato in casa Gemelli Ariete: giovedì che vedrà i nativi sprezzanti del pericolo. Sarà bene che facciano attenzione ai discorsi coi colleghi ed alla ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 - Capodanno/ Previsioni oggi - 1 gennaio : grande stress per l'Acquario - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox Capodanno, 1 gennaio 2019: quante occasioni per il Sagittario, Vergine agitata, Cancro Saturno opposto, gli altri segni zodiacali.

Oroscopo oggi Paolo Fox : previsioni 1 gennaio 2019 : Paolo Fox, Oroscopo del giorno a I Fatti Vostri: le stelle dell’1 gennaio Paolo Fox è tornato protagonista su Rai2. L’astrologo ha chiuso la puntata del martedì de I Fatti Vostri. La trasmissione ideata da Michele Guardì e condotta da Giancarlo Magalli, Giò Di Tonno e Roberta Morise, ha fatto compagnia anche oggi al pubblico della seconda rete dalle 11.00 alle 13.00. La prima puntata dell’anno de I Fatti Vostri si è chiusa ...

Oroscopo di domani 2 gennaio con classifica : ottimo mercoledì per 'torelli' e 'gemellini' : L'Oroscopo di domani 2 gennaio 2019 mette in risalto un evento abbastanza importante in Astrologia: l'ingresso della Luna in Sagittario. Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà questo mercoledì nei confronti del vostro simbolo zodiacale? Certo che sì, dunque prepariamoci a mettere sotto analisi approfondita la parte centrale della settimana prevista all'insegna dell'amore e dei sentimenti in generale. Allora iniziamo subito con l'intento di ...

Oroscopo 1 gennaio : inizio d'anno con sentimenti interessanti per Vergine e Sagittario : Nuovo anno e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo dell'1 gennaio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Il 1° gennaio per tutti i segni zodiacali Ariete: in amore in questa giornata potreste trovare la voglia di fare nuovi incontri, quindi portate avanti nuove conoscenze. Nel lavoro approfittate di questo periodo per fare le cose con maggiore ...

Oroscopo del 16 gennaio : progetti ambiziosi per il Toro - Acquario mutevoli : In questo mercoledì 16 gennaio troviamo Sole, Mercurio, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna sarà in Toro nella decima casa. Venere e Giove nel viaggiante Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Toro ambizioso Ariete: sarà bene prestare particolare attenzione nelle conversazioni lavorative con capi e colleghi. Ancor più concentrazione se si tratta di colloqui di lavoro dato che la gaffe ...

Oroscopo del giorno 2 gennaio - Luna in Sagittario : passione per l'Acquario - Capricorno giù : L'Oroscopo del giorno 2 gennaio quest'oggi mette in risalto il passaggio della Luna in Sagittario. In questo caso, l'Astro della Terra è pronto a favorire in primis l'amore e poi i sentimenti in generale. Intanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi, in questo contesto, i soli segni relativi alla seconda sestina zodiacale compresi tra Bilancia e Pesci. Pertanto, ottime chance si profilano questo mercoledì, oltre per il ...

Oroscopo 2019 - TORO/ Paolo Fox : novità già da gennaio - Saturno favorisce gli affari : OROSCOPO TORO 2019: Paolo Fox anticipa un nuovo anno ricco di novità. Una grande energia favorirà le occasioni di lavoro, mentre in amore...

Oroscopo 5 gennaio : cautela per i Capricorno - Gemelli sottotono : Quello che si prospetta sarà un sabato all'insegna dell'attenzione per il Capricorno, l'Acquario e il Gemelli: alcuni saranno alle prese con una situazione fisica un po' precaria, altri invece con problemi finanziari. Vediamo la situazione astrologica segno per segno. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: la situazione di stabilità lavorativa non favorirà nulla di rilevante nella giornata di sabato, tranne che per una piccola riunione ...

Oroscopo del 15 gennaio : opportunità lavorative per il Toro e la Vergine : In questo martedì 15 gennaio 2018 troviamo la Luna in Toro mentre il Sole, Saturno, Mercurio e Plutone si trovano nel segno del Capricorno. Urano e Marte sono nel segno dell'Ariete. Nettuno permane nel segno dei Pesci. Toro lavoratore Ariete: carattere fumantino tendente al bellicoso. Saranno iracondi oggi i nativi a causa degli influssi planetari che li confonderanno facendoli esplodere in sterili polemiche. Toro: lavorare e ancora lavorare. ...

Oroscopo mese gennaio 2019 - Il tuo Oroscopo mensile - oggi.it : Rampanti anche nello sport, più saranno spericolati più li troverete gratificanti, nessun limite e tanto meno paura per voi condottieri scalpitanti, decisi a tenere il primato in vari campi. ...