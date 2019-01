Oroscopo del viaggiatore 2019 | a ogni segno la sua meta

Oroscopo del 16 gennaio : progetti ambiziosi per il Toro - Acquario mutevoli : In questo mercoledì 16 gennaio troviamo Sole, Mercurio, Plutone e Saturno in Capricorno. La Luna sarà in Toro nella decima casa. Venere e Giove nel viaggiante Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Toro ambizioso Ariete: sarà bene prestare particolare attenzione nelle conversazioni lavorative con capi e colleghi. Ancor più concentrazione se si tratta di colloqui di lavoro dato che la gaffe ...

Oroscopo del giorno 2 gennaio - Luna in Sagittario : passione per l'Acquario - Capricorno giù : L'Oroscopo del giorno 2 gennaio quest'oggi mette in risalto il passaggio della Luna in Sagittario. In questo caso, l'Astro della Terra è pronto a favorire in primis l'amore e poi i sentimenti in generale. Intanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi, in questo contesto, i soli segni relativi alla seconda sestina zodiacale compresi tra Bilancia e Pesci. Pertanto, ottime chance si profilano questo mercoledì, oltre per il ...

Oroscopo del 15 gennaio : opportunità lavorative per il Toro e la Vergine : In questo martedì 15 gennaio 2018 troviamo la Luna in Toro mentre il Sole, Saturno, Mercurio e Plutone si trovano nel segno del Capricorno. Urano e Marte sono nel segno dell'Ariete. Nettuno permane nel segno dei Pesci. Toro lavoratore Ariete: carattere fumantino tendente al bellicoso. Saranno iracondi oggi i nativi a causa degli influssi planetari che li confonderanno facendoli esplodere in sterili polemiche. Toro: lavorare e ancora lavorare. ...

Oroscopo del 14 gennaio : Leone leader - Sagittario energico : In questo lunedì 14 gennaio 2019 troviamo Plutone, Mercurio Saturno ed il Sole nel segno del Capricorno. Urano, Marte e la Luna in Ariete e Giove assieme a Venere nel Sagittario. Nettuno in pianta stabile in Pesci. Nodo Lunare nel Cancro in seconda casa. Ariete schietto Ariete: lunedì senza peli sulla lingua per i nativi. Saranno sinceri e schietti sia col partner che al lavoro scatenando più di una polemica. Qualche contrasto con la famiglia ...

Oroscopo delle opportunità per il primo gennaio con classifica - Sagittario sul podio : Il passaggio dei pianeti, lento e inesorabile, sottolinea il destino di ciascun segno dello Zodiaco. Un anno sta per concludersi e il 2019 è alle porte, promettendo nuove intriganti e avvincenti occasioni. Allora come sarà l'Oroscopo del primo gennaio? Quale segno in particolar modo sarà baciato dalla fortuna? Stilando una classifica che inizia con i segni più fortunati, potremo capire che Giove privilegia il Sagittario. Gli altri segni ...

Oroscopo 2019 - l'anno della fine di Matteo Renzi : "Così distruggerà quel poco che resta" : Il 2019 è l'anno della fine politica di Matteo Renzi. L'Oroscopo dei prossimi 12 mesi pare listato a lutto per l'ex premier e segretario del Pd, che proprio dal Partito democratico sembra da mesi sul punto di fuggire. Ne è convinto il Divino Otelma, che legge le carte al "Matteo Minore" (il Grande è

Oroscopo 2019 Sport : le profezie di Olympiadamus. I pronostici sull’Italia e il responso delle stelle : Come ogni anno, anche questo 31 dicembre sono giunto da un luogo misterioso e sconosciuto per leggere negli astri il futuro e regalarvi l’Oroscopo del 2019. Chi sono io? Olympiadamus, il vero e unico vate dello Sport: un’entità mistica e soprannaturale. Le mie profezie sono attese, da molti anche temute. Ricevo tante domande: quanti ori vinceremo? Riusciremo a qualificarci alle Olimpiadi? La risposta è sempre una sola ed è scritta ...

Oroscopo di Paolo Fox del 2019 : previsioni complete a I Fatti Vostri : Paolo Fox: Oroscopo del giorno e del 2019 a I Fatti Vostri Paolo Fox ha svelato l’Oroscopo del giorno e del 2019 a I Fatti Vostri oggi con tanto di grafici per delineare l’andamento della fortuna, del denaro, del lavoro e dell’amore. Anche ieri l’astrologo ha anticipato le previsioni del giorno sottolineando che l’Ariete potrà cercare di portare aventi nuovi progetti, mentre il Toro sarà molto energico e pronto ...

Oroscopo di Paolo Fox - le previsioni del 31 dicembre : Toro - lo sport è importante : Toro : Lo sport è importante e voi lo sapete, ma siete pigri in questo periodo e non riuscite a lanciarvi in questa nuova fase della vita. Gemelli : Il lavoro è importante, ma lo siete anche voi ed ...

Oroscopo di domani 1 gennaio : Gemelli al 'top' il primo dell'anno - Leone tra i fortunati : L'Oroscopo di domani 1 gennaio 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di martedì, punto di partenza del nuovo anno. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo alla nuova classifica stelline e alle relative previsioni? Bene, iniziamo pure a mettere in evidenza il segno più fortunato il primo giorno del 2019. ...

Oroscopo 2019 estremamente favorevole per il segno del Toro : L'anno nuovo porterà ai nati sotto il segno del Toro nuove sfide soprattutto in ambito lavorativo, specie durante i primi tre-quattro mesi. Il 2019 sarà complessivamente importante, ma solo se saprete aprire la mente con grande coraggio a nuove esperienze, scuotendovi dal vostro tradizionale torpore, che vi tiene da sempre ancorato a sicurezze materiali e ataviche. Tutto questo vi rende un po' restii verso ogni forma di cambiamento. Pianeti ...

Oroscopo Antonio Capitani : previsioni complete del 2019 a La prima volta : Antonio Capitani, Oroscopo completo del 2019: previsioni a La prima volta Manca pochissimo alla fine dell’anno e ormai quasi tutti gli astrologi hanno svelato le previsioni complete del 2019: da Paolo Fox (che le svelerà domani a I Fatti Vostri) passando per Ada Alberti e Branko fino a Mauro Perfetti e Simon and the Stars. Ovviamente non poteva mancare l’Oroscopo 2019 di Antonio Capitani, l’astrologo ospite nell’ultima ...

Oroscopo del giorno 1 gennaio : inizia bene il 2019 per il Sagittario - Bilancia 'sottotono' : L'Oroscopo del giorno 1 gennaio 2019 è pronto a dare il via al nuovo anno. Vediamo insieme di scoprire chi avrà il miglior supporto da parte delle stelle e chi invece sarà costretto, volente o nolente, a stare alla finestra. bene, iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito alle odierne previsioni, come da sottotitolo riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. In evidenza su tutti gli altri, due segni: Scorpione e Acquario, entrambi ...