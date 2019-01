Nuovo anno | nuove leggi

2019 : un Nuovo anno di atletica : I 'vecchi' sono venuti al mondo nel 1995, l'anno dei prodigiosi rimbalzi di Jonathan Edwards che, proprio in un Mondiale, offrì il magistero della sua tecnica e la brillantezza mercuriale della sua ...

Con l'anno Nuovo potremo riscrivere Agatha Christie e Robert Frost come ci pare : Era il 1989 quando una squadra di editori lottava strenuamente contro il Governo degli Stati Uniti per rimandare ciò che, perlomeno Oltreoceano, prima o poi sarebbe stato inevitabile: la fine dei ...

2019 : ecco chi è il primo nato in Italia nel Nuovo anno - arrivato un secondo dopo mezzanotte : La ‘gara’ per il primo nato dell’anno vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all’Ospedale San Carlo di Potenza. Con ben 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha regalato a mamma Laura e papà Antonio un Capodanno indimenticabile. La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare ...

A Tokyo un furgone ha investito la folla durante i festeggiamenti per il Nuovo anno - nove persone sono state ferite : A Tokyo un furgone ha investito la folla in un delle vie del popolare quartiere di Harajuku, durante i festeggiamenti per il nuovo anno nella notte tra lunedì e martedì. nove persone sono state ferite, una in modo grave. L’autista del

Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il CapodAnno proprio l’1 Gennaio? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri. Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Buon Anno! Ma non sempre Capodanno è l’1 Gennaio : ecco come diverse culture del mondo festeggiano l’inizio del Nuovo Anno : Manca ormai poco all’arrivo del 2019. Mentre la maggior parte del mondo si sta già preparando per festeggiare l’inizio del Nuovo Anno l’1 Gennaio, ci sono molte culture che riconoscono l’evento in date differenti. ecco 5 celebrazioni culturali del Nuovo Anno che si verificano, invece, nel corso di tutto l’Anno. 1. Nuovo Anno Lunare (Cina) Per 15 giorni, miliardi di persone in Cina e in altri Paesi asiatici, come Indonesia e Vietnam, festeggiano ...

MotoGp – Augruio speciale a tutta velocità : il messaggio di Valentino Rossi per un felice anno Nuovo [VIDEO] : Valentino Rossi e l’augurio di un felice anno nuovo ai fan da Madonna di Campiglio: il Dottore ed il post per i suoi tifosi Valentino Rossi sta ormai diventando sempre più social. Dopo gli auguri di buon Natale, in versione “Julia Roberts in Pretty Woman”, il Dottore non poteva deludere i suoi tifosi. E’ arrivato infatti poco fa l’augurio di un felice anno nuovo da parte del nove volte campione del mondo. In ...

Cosa vorrei dal 2019. Un programma politico per il Nuovo anno : Una lista di dieci desideri per il nuovo anno. 1) Che vada in crisi al più presto il governo Salvimaio. Una buona occasione potrebbe essere offerta dal voto sull’autonomia delle Regioni. Speriamo accada al più presto, possibilmente ancora prima delle elezioni europee. Diamo modo ai Cinquestelle di sviluppare gli elementi migliori della loro identità abbandonando il soffocante e mortifero abbraccio con Salvini. 2) Che Matteo Orfini la ...

Lele Spedicato torna in video con i Negramaro : "Un Nuovo anno meraviglioso per tutti" : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia celebrale lo scorso 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno a tutti i loro fan sui social."È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell'amicizia, quella vera che ci insegna, ancora una volta, che insieme agli altri i sogni si ...