optimaitalia

: Nuove antenne per la rete 5G e non solo nel 2019: una mano a Vodafone, TIM, Iliad e Wind Tre da AGCM - OptiMagazine : Nuove antenne per la rete 5G e non solo nel 2019: una mano a Vodafone, TIM, Iliad e Wind Tre da AGCM - paoloferrarelli : 5G e rischi, come difendersi dalle nuove antenne che riempiranno (anche) i nostri parchi - Politicamente Scorretto - PopulistMovment : @gparagone @YouTube Urgono nuove antenne.... -

(Di martedì 1 gennaio 2019)La5G in Italia deve svilupparsi e come conseguenza,e più in generale impianti, dovranno essere installati da, TIM,ma anche daTre. Allo stesso tempo sono in corso attualmente anche delle opere di miglioramento della copertura attuale con il 4G, in particolare per l'ultimo arrivatoe pure perTre (sempre impegnata nell'unificazione del segnale per l'operatore unico). Innegabile tuttavia è come certe opere continuino ad essere fortemente contrastate dalle amministrazioni locali sul territorio nazionale: per questo motivo, AGCM è appena intervenuta per cercare di sbloccare la situazione e soprattutto per chiarire come, molte volte, l'ostruzionismo verso certi lavori è ostinato e ha poco senso.Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb, ad essere ostacolate sono un po' tutte le installazione di impianti di telecomunicazione ...