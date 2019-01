Nuoto | Italia con ambizioni importanti verso i Mondiali 2019 Inizia il biennio olimpico

PallaNuoto - il 2019 dell’Italia : Europa Cup - World League e Mondiali. Settebello e Setterosa a caccia del pass per Tokyo 2020 : Anche per la Pallanuoto il 2019 vedrà la distribuzione dei primi pass olimpici: Settebello e Setterosa hanno chiuso al meglio il vecchio anno solare e sono in piena lotta per staccare subito il biglietto per Tokyo 2020. Certo il cammino in Europa Cup è solo agli inizi, ma le nostre due Nazionali hanno ben figurato e fanno ben sperare per il prossimo futuro. La Nazionale femminile ha vinto tre partite pesantissime in Europa Cup e già a metà mese ...

PallaNuoto - l’Italia batte gli USA in amichevole. Il Settebello vince la terza partita - Di Fulvio segna 5 gol! : Ultimo dell’anno in vasca per il Settebello, impegnato nella terza amichevole contro gli USA. L’Italia, dopo aver vinto il primo incontro e aver perso la rivincita, si è imposta nella bella giocata a San Juan Capistrano, davanti ai 600 spettatori della JSerra High School. Gli azzurri hanno sconfitto i padroni di casa per 10-5 e hanno chiuso al meglio il tris di incontri con la Nazionale a stelle e strisce: a fare la differenza il ...

Nuoto - il 2019 dell’Italia. Tutte le frecce su cui puntare verso i Mondiali. Detti - Paltrinieri e Quadarella guidano la numerosa truppa tricolore : Tre argenti, quattro bronzi e dodici medagliati; sette quarti posti, 36 primati personali con 17 record italiani e 5 migliori prestazioni in tessuto: questo è stato il bilancio dell’Italia nei Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina), ultimo evento dell’anno che ci sta per salutare. Una spedizione valsa dunque 7 medaglie, accompagnate da ottime prestazioni e buoni piazzamenti. In buona sostanza il Bel Paese ha ...

Nuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Dai Campionati Italiani ai Mondiali : Una stagione decisamente importante è quella che si prospetta all’orizzonte nel Nuoto. Ci troviamo nel biennio olimpico che porterà ai Giochi di Tokyo 2020 e l’avventura della Nazionale Italiana sarà improntata su questo aspetto. Nel 2019 l’evento clou saranno i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e gli Assoluti primaverili a Riccione saranno il primo vero banco di prova per staccare il biglietto per l’evento e ...

PallaNuoto - amichevole USA-Italia 12-11. Fioccano espulsioni e rigori nel secondo test negli States : Le nuove regole portano ancora una volta ad una gran quantità di espulsioni e rigori, ma questa volta il Settebello esce sconfitto dalla battaglia con gli USA: nella seconda amichevole negli States infatti la Nazionale italiana di Pallanuoto viene superata per 12-11 dalla Selezione di casa. I ragazzi di Sandro Campagna nell’ultimo periodo tentano la disperata rimonta da 8-12, ma nell’ultima azione con l’uomo in più non trovano ...

PallaNuoto - amichevole USA-Italia 11-13. Buona la prima negli States con le nuove regole : Buona la prima con le nuove regole per il Settebello: la Nazionale italiana di Pallanuoto vince la prima delle tre amichevoli con gli USA per 11-13 nonostante le quindici superiorità concesse agli avversari alle quali vanno aggiunti quattro rigori. Mattatore della sfida Di Fulvio con un poker. Gli azzurri ben si comportano difendendo con l’uomo in meno, disinnescando dieci delle quindici opportunità guadagnate dagli avversari, inoltre De ...

OSCAR 2018 – La rivelazione italiana dell’anno è… La top 10 : Tortu storico - Paternoster esplode - che novità dal Nuoto : Il 2018 ha sicuramente regalato nomi nuovi all’Italia dello sport, atleti esplosi nel corso di questa stagione su cui possiamo puntare per il prossimo futuro, promesse che sono sbocciate e che hanno ottenuto risultati importanti. L’Italia si coccola alcune nuove stelle che si sono affacciate sul panorama internazionale e che hanno subito fatto la differenza, elementi che potrebbero farsi valere nei prossimi anni e che si sono ...

PallaNuoto - Europa Cup 2019 : la Final Eight si disputerà a Spalato! Italia ad un passo dalla qualificazione : Buonissime notizie giungono per l’Italia della Pallanuoto: la Final Eight dell’Europa Cup si terrà a Spalato, in Croazia, con la compagine balcanica che diviene così già qualificata, in qualità di Paese ospitante, alla manifestazione. Tira un sospiro di sollievo il Settebello, che vede così scongiurata l’ipotesi che l’assegnazione andasse alla Francia. In quel caso infatti dal girone degli azzurri oltre alla compagine ...

Nuoto - lo screening della Nazionale italiana. Fuoriclasse - campioni già affermati - talenti in ascesa e da ritrovare : Fuoriclasse, campioni, outsider, talenti in ascesa e protagonisti da ritrovare. Il 2018 del Nuoto si è praticamente concluso e già l’ItalNuoto è già proiettata al biennio olimpico con il primo, fondamentale, appuntamento a Gwangju in Corea dove si disputeranno a fine luglio i campionati mondiali con tante speranze per i colori azzurri. Squadra compatta ed eterogenea al tempo stesso, quella italiana. Proviamo a dividerla per settori, usando le ...

Nuoto - l’Italia verso i Mondiali del 2019. Una generazione di giovani in rampa di lancio. Chi sarà già da medaglia? : Il Mondiale di Hangzhou ci restituisce un’ItalNuoto in salute. Da una parte i più esperti che hanno dimostrato di godere di buona salute, dall’altra un manipolo di giovani che si distinguono per talento, forza di volontà, umiltà e coraggio: tutte doti che pongono alcuni elementi della Nazionale in rampa di lancio verso l’olimpo delle grandi manifestazioni internazionali, a partire dal Mondiale in vasca lunga di Gwangju in programma come da ...

PallaNuoto - i migliori italiani della decima giornata di Serie A1. Gitto ed Astarita i volti nuovi : La decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto non ha detto nulla di nuovo per quanto riguarda le primissime posizioni della classifica, con Brescia, Pro Recco e Sport Management in fuga. Risalgono Florentia, Ortigia e Quinto, con i liguri bravi a fermare il Posillipo. Andiamo a scoprire chi sono stati i migliori italiani visti in acqua sabato. Stefano Luongo (Sport Management): cala il poker nella netta affermazione dei Mastini sul Bogliasco, ...

PallaNuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Francia 7-6. Parla Fabio Conti : “Non è stata la nostra miglior partita” : Ad Avezzano l’Italia della Pallanuoto femminile batte per 7-6 la Francia (clicca qui per la cronaca) nella terza giornata dell’Europa Cup. Match più complicato del previsto, ma le azzurre portano a casa i tre punti e rimangono a punteggio pieno alla guida del Gruppo B, compiendo un bel passo verso le semifinali della manifestazione. A fine gara il CT Fabio Conti ha Parlato al sito federale: “Sicuramente non possiamo dire che ...