Novel food | il 40% degli italiani pronti a mangiare insetti Un nostro cronista ha

(Di martedì 1 gennaio 2019) Il 40%ritiene che glifaranno parte della dieta del futuro. Lo ha rivelato ad inizio dicembre un’indagine condotta dalla Doxa per conto di Rentokil Initial (leggi il blog di Diego Fusaro). La ricerca individua nei giovani tra i 18 e 34 anni la fascia di età più aperta all’entomofagia, più restii gli over 55 (il 63% del campione ritiene che non saranno mai accettati come alimento in Italia). Così a un anno di distanza siamo tornati sui nostri passi e per trovare conferma del trend evidenziato dalla ricerca Doxa abbiamo interpellato Giulia Maffei e Giulia Tacchini, una biologa e unadesigner che da due anni diffondono la cultura dell’insetto nel piatto attraverso l’associazione Entonote: “Offriamo un percorso di avvicinamento all’insetto commestibile – spiegano -. Le persone che frequentano gli eventi proposti dalla ...