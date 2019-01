NBA | Popovich urla | gli Spurs reagiscono | terzo quarto da favola | battuta Boston

NBA - Gregg Popovich contro il passato : il record contro i suoi ex assistenti : La sfida contro i Philadelphia 76ers di Brett Brown sarà la 52partita di Gregg Popovich contro un allenatore che è stato suo assistente in passato. Scopriamo quali sono stati e come sono andati i San ...

NBA – Coach Popovich firma un nuovo record : superato Pat Riley nella classifica degli allenatori più vincenti : Gregg Popovich è il 4° allenatore più vincente della storia NBA: il Coach dei San Antonio Spurs ha superato Pat Riley grazie al successo della notte sui Phoenix Suns Quella appena trascorsa è stata una vera e propria serata da record per Gregg Popovich. Grazie al successo arrivato per 111-86 sui Phoenix Suns, l’allenatore dei San Antonio Spurs è diventato il 4° Coach più vincente della storia NBA in regular season. Popovich ha raggiunto ...

NBA - Gregg Popovich supera Pat Riley : è 4° all-time per numero di vittorie in panchina : Se provassero a creare in laboratorio una figura più allergica e distante dalla celebrazione di traguardi e successi personali, difficilmente si potrebbe riuscire a generare qualcuno più adatto di ...

NBA – La straordinaria semplicità di Popovich : “cosa rende LeBron James immarcabile? È LeBron James” : LeBron James guida i Lakers nel successo sui San Antonio Spurs: Gregg Popovich ne loda le qualità cestistiche e risponde alle domande della stampa senza troppi giri di parole “Avete mai visto giocare LeBron James?“, durante le interviste post Lakers-Spurs, è Gregg Popovich a fare domande ai giornalisti e non viceversa. Coach Pop se lo può permettere vista la sua straordinaria carriera. La sua domanda ha un fine ben preciso, ...

NBA - San Antonio Spurs in crisi nera : disastro contro i Jazz - Popovich “da record” : NBA, situazione anomala per i San Antonio Spurs che dopo anni di successi non riescono a reinventarsi a seguito dell’addio di Ginobili, Leonard e Parker Ancora una sconfitta, la 13 in stagione, per i San Antonio Spurs battuti 139-105 dagli Utah Jazz ed ora penultimi in Western Conference. A condannare la franchigia texana nella trasferta di Salt Lake City i canestri di Donovan Mitchell, 20, e Rudy Gobert che chiude in doppia doppia ...

NBA – DeMar DeRozan e il retroscena sui 36 punti : “ho iniziato malissimo - poi le parole di coach Popovich…” : Serata super per DeMar DeRozan quella della vittoria contro i Blazers: la stella degli Spurs firma 36 punti e ringrazia coach Popovich DeMar DeRozan brilla nel successo dei San Antonio Spurs contro i Portland Trail Blazers. Grazie ai 36 punti firmati dall’ex Toronto Raptors, la franchigia texana ha fatto registrare il massimo di punti segnati in stagione. E pensare che l’inizio della partita non è stato dei più incoraggianti: ...

NBA – Coach Popovich controcorrente : “odio il tiro da 3 punti - ha rovinato il basket. Introduciamo quello da 4 e…” : Coach Gregg Popovich critica il tiro da 3 punti: secondo l’allenatore degli Spurs è stata la regola che ha rovinato il gioco del basket In questo particolare momento storico della sua carriera, Coach Gregg Popovich è in vena di rilasciare dichiarazioni polemiche. Dopo l’attacco a Kawhi Leonard dei giorni scorsi, ‘Coach Pop’ se l’è presa questa volta con il… tiro da 3 punti. Seonco l’allenatore ...

NBA – Kawhi Leonard risponde alle ‘accuse’ di Popovich : “sono un leader - si sarà dimenticato di quando…” : Kawhi Leonard risponde alle accuse di coach Popovich: la stella dei Raptors si considera un leader ed un esempio per ogni squadra in cui ha giocato Nei giorni scorsi, Gregg Popovich aveva rifilato un’inaspettata frecciatina a Kawhi Leonard. Il coach degli Spurs, forse ancora un po’ scottato per l’addio della ex stella degli ‘Speroni’, aveva definito Kawhi Leonard un gran giocatore ma non un leader. Nelle ...

NBA - Leonard risponde a Popovich : 'Non sono un leader? Mi viene da ridere' : Più che per le loro parole, i San Antonio Spurs e Kawhi Leonard erano sempre stati noti per i loro silenzi. Per questo fanno ancora più rumore le dichiarazioni che stanno rimbalzando dal Texas fino in ...

NBA – Gregg Popovich - che stoccata a Kawhi Leonard : “gran giocatore - ma non è mai stato un leader” : Gregg Popovich duro nei confronti di Kawhi Leonard: il coach degli Spurs sottolinea un difetto caratteriale del suo ex pupillo passato ai Raptors Gregg Popovich, sempre molto attento a scegliere il peso delle parole che spende con grande parsimonia, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui parla dei leader dei San Antonio Spurs degli ultimi anni. Coach Pop ha lodato l’atteggiamento dei veterani Ginobili e Mills, due ...