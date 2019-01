Nba | fenomeno Harden | altri 43 punti

Nba - tutti pazzi per D-Rose : da LeBron a Curry - quanti elogi per il fenomeno “ritrovato” : Derrick Rose ha ricevuto attestati di stima da parte del mondo NBA dopo una prestazione leggendaria contro Utah nella notte Derrick Rose sembrava essersi “perso” a causa dei numerosi e gravi infortuni ai quali ha dovuto far fronte. L’ex Mvp invece, questa notte ha avuto un sussulto e che sussulto. 50 punti che hanno permesso ai T’Wolves di superare Utah ed una leadership che non si vedeva da tempo in D-Rose, il ...