Napoli | primo bilancio della notte di San Silvestro | due feriti gravi

Napoli - è un 13enne il primo ferito di San Silvestro : ha perso due dita : Il primo ferito grave dell'ultimo dell'anno è un 13enne, soccorso per lo scoppio di un petardo. Il ragazzino ha riportato numerose lacerazioni alle gambe e la compromissione delle dita...

Live Napoli-Bologna 1-1 Il primo tempo finisce in parità : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Live Napoli-Bologna 1-1 Il primo tempo finisce il parità : Il Napoli, che non ha ancora smaltito le polemiche seguite alla sconfitta di San Siro con l'Inter maturata proprio nell'incandescente finale di partita, torna in campo quest'oggi alle ore...

Napoli-Bologna 1-1 - primo tempo : Santander risponde a Milik : I primi 45 minuti Il Napoli inizia molto male, il Bologna riparte benissimo e mette in pericolo diverse volte la porta di Meret. Poli, soprattutto, va vicinissimo al gol con un diagonale stretto su cui Santander è leggermente in ritardo. La squadra di Ancelotti recupera le distanze e le misure, così trova il vantaggio al primo affondo: azione insistita di Milik e Mertens, la palla finisce sul destro del polacco dopo due rimpalli, tiro sporco e ...

Calciomercato Napoli - Pavard primo nella lista : si complica Todibo : Calciomercato Napoli – Gli otto punti di svantaggio sulla Juventus, ora, iniziano a pesare per Carlo Ancelotti che vuole assolutamente diminuire il gap con i bianconeri. Il tecnico azzurro ha infatti espressamente richiesto dei rinforzi ad Aurelio De Laurentiis che, a sua volta, ha dato mandato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli di esaudire le […] L'articolo Calciomercato Napoli, Pavard primo nella lista: si complica ...

Napoli - Hamsik ko : distrazione muscolare di primo grado : ROMA - Il solito, balordo movimento in allungo che ha costretto il capitano del Napoli , Marek Hamsik , ad alzare bandiera bianca al 24' del primo tempo durante il match di ieri sera contro l'Inter. ...

Calcio - Serie A : il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco. Decide Lautaro Martinez al 91° : Un Inter-Napoli infuocato chiude il primo Boxing Day della Serie A italiana di sempre, rappresentato dalla 18° giornata. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro con una rete al 91° minuto di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro: tanto rammarico in casa Napoli, soprattutto per la tripla occasione mancata pochissimi minuti prima con Handanovic e Asamoah (quest’ultimo sulla linea) che salvano il risultato. Non mancano le polemiche, dovute ...

Inter-Napoli 0-0 - primo tempo : Koulibaly salva su Icardi : Un primo commento Ancelotti si presenta per Inter-Napoli con la novità di Callejon terzino destro, con Allan a centrocampo insieme ad Hamsik, Fabian Ruiz e Zielinski esterni. Pronti via, Icardi ha il piede caldo e colpisce la traversa. Da centrocampo. Direttamente su calcio d’inizio. È l’inizio coreografico di una partita molto tattica, ma anche bella da vedere. L’Inter prova sempre a costruire dal basso, il Napoli accetta questa situazione e ...

Live Inter-Napoli 0-0 Primo tempo più nerazzurro : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : finisce il primo tempo di San Siro : 47′ finisce il primo tempo di Inter-Napoli 45′ Saranno due i minuti di recupero 41′ Tentativo di Icardi salvato sulla linea da Koulibaly 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: finisce il primo tempo di San Siro proviene da Serie A News ...

Botti : primo ferito a Napoli - 51enne perde due dita : Il primo ferito per i 'Botti' di Capodanno a Napoli ha perso due dita della mano. Si tratta di un 51enne napoletano che e' stato soccorso dal personale del 118 nei pressi della stazione della Cumana ...

Botti : primo ferito a Napoli - 51enne perde due dita : Il primo ferito per i 'Botti' di Capodanno a Napoli ha perso due dita della mano. Si tratta di un 51enne napoletano che e' stato soccorso dal personale del 118 nei pressi della stazione della Cumana di Agnano. Poco prima delle 12.30 l'uomo ha raccolto un petardo dalla strada, così come ha raccontato ai sanitari che l'hanno soccorso. Il petardo e' esploso al primo contatto con la mano del 51enne che ...

Raccoglie un petardo da terra e perde due dita : ha 51 anni il primo ferito per i botti a Napoli : Il primo ferito per i botti di Capodanno è un 51enne napoletano, A. P., soccorso dal 118 nei pressi della stazione Cumana di Agnano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 quando l'uomo ha ...

Napoli-Spal 1-0 - primo tempo : Albiol porta avanti un Napoli “slow” : Un primo commento Napoli in versione slow, anche perché la Spal ha offerto una prestazione ordinata, senza sbavature. La squadra di Semplici è compatta nella sua difesa a cinque, poi prova a ripartire alternando il palleggio alle verticalizzazioni immediate di Valdifiori. Il Napoli fa fatica a penetrare tra le linee avversarie e perde un po’ di ritmo quando gli avversari organizzano la loro manovra. Le occasioni sono davvero poche: Rog col ...