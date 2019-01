Napoli - 17enne muore davanti a un ospedale : era stato lasciato lì da un'auto : La vettura si era poi allontanata. I carabinieri non escludono nessuna ipotesi, ma seguono in particolare la pista della caduta dalla'alto durante un tentativo di furto

Napoli - 17enne fa irruzione a scuola : tradito dall'iPhone in modalità 'torcia' : Gli agenti del commissariato Secondigliano hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 17 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso all'interno di una scuola. Su segnalazione ...

Arturo - 17enne aggredito da una baby gang a Napoli : 'Solo uno dei parenti mi ha chiesto scusa' : Arturo Puoti fu eggredito e accoltellato dai membri di una baby gang a Napoli, in pieno centro, a dicembre dell'anno scorso. L'allora 17enne rischiò di perdere la vita, ma oggi sta meglio e si ...

Napoli - accoltellarono 17enne alla gola : condannati a 9 anni e 3 mesi : Il Tribunale dei minorenni di Napoli ha condannato tre giovani aggressori del 17enne accoltellato e gravemente ferito da una baby gang in via Foria, a Napoli, il 18 dicembre 2017. Il giudice ha inflitto ai tre ragazzi nove anni e tre mesi di reclusione. Rigettata la richiesta di messa alla prova avanzata dai legali dei tre imputati. Il pm aveva chiesto 12 anni di reclusione per un imputato e 16 per gli altri due. Secondo quanto si è appreso i ...

Baby gang : tre condanne per il 17enne ferito a Napoli : I minorenni dovranno scontare 9 anni e 3 mesi di carcere ciascuno. il pm aveva chiesto condanne più pesanti - Sono stati condannati dal Tribunale dei minori a 9 anni e 3 mesi di carcere ciascuno tre ...

Napoli - auto sbanda e si schianta contro un muro : muore 17enne a Scampia : L'ennesima tragedia stradale che ha come vittima un giovane innocente. Il drammatico episodio, questa volta, si è consumato nella città di Napoli, precisamente nel quartiere di Scampia, dove un giovane ragazzo di appena diciassette anni, Rocco Capuozzo, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Ciccotti poco dopo la mezzanotte di domenica 28 ottobre. Il ragazzo minorenne era seduto sul sedile passeggero, mentre alla ...