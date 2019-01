Muore a 21 anni per le esalazioni Gravissima la fidanzata Tragedia a Valdisotto : Sono state probabilmente le esalazioni di monossido a uccidere nel sonno uno studente universitario di 21 anni di Valdisotto , Sondrio, trovato morto dal padre questo pomeriggio nella casa di montagna ...

AGENTE SCORTA GIOVANNI FALCONE Muore IN INCENDIO IN CASA/ Walter Cucovaz - salvo a Capaci per un cambio turno : AGENTE SCORTA GIOVANNI FALCONE MUORE in INCENDIO in CASA. Walter Cucovaz, si salvò dalla strage di Capaci per un cambio di turno: era caduto in depressione.

Tragedia al cenone di Capodanno in agriturismo : si sente male e Muore a 47 anni : Dramma nella notte di Capodanno a Montegioco, all’agriturismo La Capanna, nel Tortonese. La vittima è un 47enne della provincia di Alessandria. Stava ballando dopo il cenone, quando improvvisamente si è accasciato a terra...Continua a leggere

Savona. Scampato alla strage di Capaci - Muore 26 anni dopo in un incendio in casa : La tragedia nel quartiere popolare Ligino, a Savona. La vittima è Walter Cucovaz. Nel 1992, solo per un cambio turno, non si trovava con i suoi colleghi sull'A29 quando Cosa Nostra fece saltare in aria Falcone, sua moglie e gli altri agenti della scorta.Continua a leggere

Muore a 17 anni a Napoli e viene abbandonato davanti all'ospedale. Vistosa ferita alla testa : Tragedia nella notte di Capodanno: un diciassettenne rom - secondo quanto riferito dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli - è morto probabilmente in seguito a una caduta a...

Lecce - esplosione per una fuga di gas in un appartamento : Muore anziana di 82 anni : Terribile fatto di cronaca questa mattina intorno alle 8 ad Aradeo, cittadina del Leccese. Un'esplosione dovuta ad una fuga di gas si è infatti palesata in una abitazione, provocando un potente boato che ha praticamente raso al suolo le pareti dell'edificio. Nel crollo è rimasta uccisa una donna anziana di 82 anni, Gina Casaluci, proprietaria dell'appartamento. Si tratta del secondo lutto cittadino in poche ore: un giovane motociclista, ...

Schianto tre giorni dopo la festa di fidanzamento - Kelsey Muore a 21 anni davanti al ragazzo : La giovane stava andando al lavoro Insieme al suo ragazzo dopo un weekend di festa per il loro fidanzamento. Un tragico destino ha voluto che la sua vita si spezzasse improvvisamente proprio nel fiore degli anni.Continua a leggere

Il papà Muore in casa nella notte - la figlia di 7 anni lo veglia per un giorno : Stroncato da un infarto, un uomo di 64 anni è stato vegliato dalla figlia di 7 anni per un giorno intero. È stata l'ex moglie, madre della bambina, a dare l'allarme ma quando i...

Tragedia a Voghera : a 12 anni cade dal balcone di casa e Muore : Una bambina di 12 anni è morta a Voghera , Pavia, , precipitando da un balcone, da un'altezza di circa 10 metri. La bimba al momento in cui si è verificato il dramma era sola in casa. Sul posto, in ...

Ha un malore e Muore. La figlia di 7 anni alla mamma : “Papà dorme da ieri e non si sveglia” : E' accaduto a Novara: un uomo di 64 anni è morto a causa di un infarto e la figlia di 7 anni è rimasta a vegliarlo per tutta la notte. Credeva dormisse.Continua a leggere

Padre Muore a soli 39 anni : lascia un figlio piccolo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Padre muore a soli 39 anni: ...