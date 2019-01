MotoGp – Valentino Rossi dj nella notte di San Silvestro : il Dottore fa ballare tutti a Madonna di Campiglio - c’è anche Cecilia Rodriguez [VIDEO] : Valentino Rossi fa ballare tutti nel veglione di Capodanno di Madonna di Campiglio: il Dottore diventa dj per una notte, mentre Cecilia Rodriguez danza sulla sua musica Valentino Rossi ha festeggiato il capodanno a Madonna di Campiglio: il Dottore si trova nella località sciistica da qualche giorno ormai, in compagnia della sua bella fidanzata Francesca Sofia Novello e del suo gruppo di amici, col quale ama divertirsi in pista, con ...

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

MotoGp - presentazione squadre e piloti 2019 : calendario e date. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso attendono Yamaha e Ducati : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

MotoGp – Augruio speciale a tutta velocità : il messaggio di Valentino Rossi per un felice anno nuovo [VIDEO] : Valentino Rossi e l’augurio di un felice anno nuovo ai fan da Madonna di Campiglio: il Dottore ed il post per i suoi tifosi Valentino Rossi sta ormai diventando sempre più social. Dopo gli auguri di buon Natale, in versione “Julia Roberts in Pretty Woman”, il Dottore non poteva deludere i suoi tifosi. E’ arrivato infatti poco fa l’augurio di un felice anno nuovo da parte del nove volte campione del mondo. In ...

MotoGp - la classifica aggiornata degli ingaggi dei piloti : in testa non c’è Valentino Rossi : Dopo le novità di mercato degli ultimi mesi, è cambiata la classifica degli ingaggi dei piloti: con un cambio in vetta alla classifica Il mercato piloti consumatosi nel 2018 ha rivoluzionato non solo la griglia di partenza del 2019, ma anche la classifica relativa agli ingaggi. AFP/LaPresse Dopo l’addio di Jorge Lorenzo alla Ducati, lo spagnolo non è più il rider più pagato del circus, vista la sostanziale decurtazione subita in ...

MotoGp – Che affondo degli spagnoli a Valentino Rossi : il Dottore finisce sul fondo di un’importante classifica : La Spagna non premia Valentino Rossi: il Dottore sul fondo della classifica dei migliori piloti del 2018 La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni speciali: Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale dopo un anno impeccabile in sella alla sua Honda, macchiato solo da un problema alla spalla che ha condizionato la sua prestazione sul finale di stagione, a titolo ormai conquistato. AFP/LaPresse Anno complicato per ...

MotoGp - Mondiale 2019 : il 4 febbraio sarà svelata la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales : Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e ...

MotoGp – Santo Stefano disintossicante per la fidanzata di Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello dice ‘no’ al cibo e diventa una sexy ‘baby-sitter’ [VIDEO] : Un Santo Stefano di balli sexy e rifiuti per la fidanzata di Valentino Rossi: Francesca Sofia Novello dice ‘no’ alle abbuffate natalizie Tre giornate devastanti: dalla vigilia fino al giorno di Santo Stefano, nelle case di tutto il mondo è stato il cibo il protagonista indiscusso. Dolci tipici natalizi, cenoni di vigilia, pranzi di Natale, abbuffate di Santo Stefano e chi più ne ha più ne metta: nelle feste natalizie, i più ...

MotoGp - Morbidelli ‘tradisce’ Valentino Rossi : “ecco chi sarà il favorito per il titolo nella prossima stagione” : Il pilota del team Yamaha Petronas ha parlato della pRossima stagione, esprimendo il proprio punto di vista sulla lotta al titolo mondiale Lasciato il Team Marc VDS, Franco Morbidelli è adesso atteso da una nuova sfida con la Yamaha Petronas, che esordirà nel Motomondiale proprio nel 2019. Alessandro La Rocca/LaPresse Una sfida affascinante per il pilota italiano, riuscito a vincere la stagione passato il titolo di ‘Rookie of the ...

MotoGp – Valentino Rossi spiazza tutti - rivelazioni sorprendenti del Dottore sul suo ritiro : “ho firmato - ma…” : Il pilota pesarese è tornato a parlare del suo futuro, facendo importanti rivelazioni circa il suo ritiro Periodo di riposo per Valentino Rossi, che si gode le festività natalizie in famiglia prima di concentrarsi sulla pRossima stagione. Il Dottore vuole cancellare l’ultimo Mondiale, chiuso senza vittorie per colpa non solo del livello della Yamaha, ma anche per un pizzico di sfortuna che lo ha accompagnato per lunghi tratti della ...

MotoGp - Valentino Rossi sul suo futuro : “Corro perché mi diverto e potrei continuare anche se vincessi il decimo titolo” : Valentino Rossi si appresta a vivere la sua ennesima stagione nel Motomondiale. Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla sua esperienza nel 1996, nel campionato delle 125cc. A distanza di 23 anni, il Dottore è pRossimo a festeggiare 40 primavere ma ha ancora voglia di correre e divertirsi in moto, come fosse un esordiente, e quindi la data del suo ritiro dalle competizioni potrebbe slittare. Il suo contratto con la Yamaha scadrà nel 2020 e, ...

MotoGp – Natale in famiglia per Valentino Rossi : il Dottore festeggia con i parenti ed i suoi amici… a quattro zampe [FOTO e VIDEO] : Festa in casa VR46: Valentino Rossi festeggia il Natale a casa con la famiglia. Al fianco del Dottore anche i suoi fidati amici a quattro zampe Penelope ed Ulisse Dopo una piacevole e rilassante vacanza al mare, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono tornati in Italia, raggianti, sorridenti e super abbronzati per trascorrere con i propri cari le feste natalizie. Natale separato, dunque per la bella coppia innamorata: Francesca ...

MotoGp – Il Natale di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si scatena lontana dal pilota [VIDEO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si diverte con la famiglia per Natale, rinunciando alla compagnia del pilota di MotoGp Mentre Valentino Rossi è a Pesaro per Natale, Francesca Sofia Novello, dopo una vacanza paradisiaca in una meta estiva con il pilota (VEDI QUI), è tornata a casa per le festeggiare insieme alla sua famiglia. La fidanzata del Dottore tra cenoni, pranzi e karaoke si diverte con una delle sue migliori ...