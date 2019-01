MotoGp | uno scatto che vale più di mille parole | Francesca Sofia Novello e Valentino

MotoGp - da Aleix Espargarò a Dani Pedrosa : il cambio di… sport è uno scherzo riuscito benissimo [GALLERY] : I piloti spagnoli hanno sfruttato il ‘Dìa de los inocentes’ per prendere in giro i propri fan: Aleix Espargarò e Dani Pedrosa i più sorprendenti Tante notizie, annunci ufficiali e tifosi sempre più spiazzati. Ma cosa succede alla MotoGp? Prima l’addio di Aleix Espargarò per darsi al ciclismo, poi la rivelazione di Pedrosa sui propri canali social: “ho deciso di accettare l’offerta della Red Bull, dal 2020 ...

MotoGp - Marquez con il numero uno : ma è tutta una bufala! : ROMA - Incredibile...ma falso. Attenzione alle notizie che vengono dalla Spagna, dove oggi, 28 dicembre, si celebra "El Dia de los Inocentes", una festa religiosa nella quale, come avviene da noi il ...

MotoGp – Concentrazione alta e via a tutta velocità : Valentino Rossi regala uno spettacolare onboard del Monza Rally Show [VIDEO] : Valentino Rossi ed il primo stage del Monza Rally Show 2018: il Dottore pubblica sui social un appassionante video della gara brianzola La stagione dei motori è finita ormai da un po’: F1 e MotoGp hanno regalato puro spettacolo nel 2018, ma anche dopo la conclusione dei Mondiali c’è stato da divertirsi con le imprese di Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, ha appassionato tutti i suoi fan prima con la 100 km dei campioni al ...

Jorge Lorenzo : “La Formula Uno è fantastica - ma la MotoGp è più difficile. Un sogno guidare una F1” : Jorge Lorenzo ha partecipato all’annuale Galà “Sport and Talk from Hangar 7” di Servus TV insieme ad altri volti noti del motorsport. Lo spagnolo ha colto l’occasione per soffermarsi sulla sua carriera in MotoGP e per parlare della sua esperienza con le auto, confrontando così due e quattro ruote. Il pilota della Honda, infatti, era salito su una Mercedes W06 a Silverstone a ottobre 2016. Sono ormai innumerevoli gli ...

MotoGp - Doohan : 'Marquez è il numero uno - Rossi impressionante - Dovizioso forte' : I favoriti restano il campione in carica Marc Marquez e Andrea Dovizioso , per la seconda volta vice-campione del mondo. Ecco cosa ha detto in un'intervista rilasciata a MotoGP.com il cinque volte ...

MotoGp - Valentino Rossi e quel paragone tra Bagnaia e Morbidelli : “uno è duro da battere - l’altro…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato le differenze tra Bagnaia e Morbidelli, entrambi usciti dalla VR46 Academy prima di arrivare in MotoGp Sono due sue pupilli, essendo entrambi usciti dalla VR46 Academy, l’anno pRossimo Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia saranno anche due suoi avversari. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Valentino Rossi però non vede l’ora di incrociarli in pista, valutando i loro progressi e divertendosi a ...

MotoGp : Marquez - intervento ok alla spalla sinistra. Previsto uno stop di 6 settimane : Il programma: sei settimane di stop Il campione del mondo sarà dimesso nelle prossime 48 ore, in base all'andamento della degenza. Poi seguirà un programma di riabilitazione per sei settimane a casa ...

Scherzi a Parte – Iannone protagonista della puntata : uno scherzo per il pilota di MotoGp : Andrea Iannone vittima di ‘Scherzi a Parte’: il motociclista italiano dà appuntamento a questa sera su Canale 5 Andrea Iannone, dopo aver concluso il campionato mondiale di MotoGp, è tornato alla sua vita milanese. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez però non ha fatto i conti con ‘Scherzi a Parte‘ che ha messo alla prova i suoi nervi con uno scherzo che potremo vedere in anteprima questa sera su Canale 5. Il ...

MotoGp – Test Valencia : Morbidelli vola sulla Yamaha - merito di Valentino Rossi? “Tra noi uno scambio di opinioni” : Franco Morbidelli parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua ottima prestazione a bordo della Yamaha M1 Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

La pole di Valencia se l'aggiudica Maverick Vinales che al via porterà per l'ultima volta il numero 25 sulla sua Yamaha, in attesa di passare al 12 dal 2019, come ha deciso per dare un taglio con il recente passato, avaro di soddisfazioni. Lo spagnolo, che cambierà anche capotecnico, è alla sesta pole in MotoGP, la prima di quest'anno. Con lui in prima fila la Suzuki del ...

Il pomeriggio della classe regina a Valencia si chiude con il primato di Danilo Petrucci. 1'41''318 il crono del ducatista Alma Pramac Racing che però non scalza dalla testa della classifica combinata Marc Marquez...

Il pomeriggio della classe regina a Valencia si chiude con il primato di Danilo Petrucci. 1'41''318 il crono del ducatista Alma Pramac Racing che però non scalza dalla testa della classifica combinata Marc Marquez, davanti a tutti con il miglior passaggio messo a referto in mattinata (1'39''767). Terzo miglior tempo al pomeriggio per la Yamaha di Valentino Rossi. Venerdì di libere ...

Dalla pole al settimo posto sulla griglia di Sepang. Capita a Marc Marquez, reo di aver ostacolato «con una guida irresponsabile» Andrea Iannone durante la Q2. Dove non era riuscita la pioggia torrenziale scesa ad inondare la pista, hanno provveduto i commissari di Gara a scombinare i piani del campione del mondo. Bravo ad imbrigliare le acque sotto le ruote della sua Honda, ...

Il venerdì a Sepang sorride ad Andrea Dovizioso ed Alex Rins, i più veloci nelle prime due sessioni libere della MotoGP in Malesia, dove domenica si corre la penultima gara della stagione. Il pilota Ducati ha aperto la giornata di prove in 1'59''697. Lo spagnolo della Suzuki ha poi limato questo tempo, scendendo a 1'59»608. Nella FP1 alle spalle di Dovizioso si sono piazzate ...