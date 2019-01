MotoGp – Marquez non si fa intimorire dall’arrivo di Lorenzo | “saremo pistola contro

MotoGp – Dall’incontro col Papa al 7° titolo Mondiale : un 2018 ricco di emozioni per Marquez - tutti i suoi ricordi mese per mese [GALLERY] : Dall’incontro con Messi a quello con Papa, passando per i festeggiamenti per il settimo titolo Mondiale e l’operazione alla spalla: Marquez ricorda il suo 2018 con un’immagine per ogni mese nelle sue storie Instagram La stagione 2018 di MotoGp ha regalato grande spettacolo dalle piste di tutto il mondo. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, con diverse gare ...

MotoGp - cicatrice in vista ed elettrostimolatori in attività : Marc Marquez non si risparmia neanche di domenica [VIDEO] : Marquez non si risparmia neanche di domenica: dopo l’intervento alla spalla Marc sta seguendo il percorso riabilitativo alla perfezione Marc Marquez in questa domenica, che precede San Silvestro ed il capodanno, non riposa ma continua il percorso riabilitativo dopo l’intervento subito alla spalla lo scorso 4 dicembre. Il pilota spagnolo, a seguito dell’operazione, si sta sottoponendo a continue sedute di fisioterapia che ...

MotoGp - Mondiale 2019 : le coppie dei top-team. Dovizioso favorito con Petrucci - possibile “corrida” in Honda tra Marquez e Lorenzo? : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora ben lontano all’orizzonte, ma un primo notevole punto di interesse riguarderà i box, prima ancora che moto e asfalto. Nella prossima stagione un aspetto che non andrà minimamente sottovalutato sarà rappresentato dalle coppie di piloti che prenderanno parte al campionato. Tutti i top-team hanno al via una line-up di grande livello, ma ognuna nasconde insidie e scenari che, al momento, potrebbero essere del ...

MotoGp - Dal 93 all'1 - Marquez cambia numero? Marc svela tutta la verità sulla folle idea della Repsol [FOTO] : Il cambio di numero di Marc dunque è solo una grande, anzi gigantesca, bufala! Ecco il tweet del sette volte campione del mondo:

MotoGp - lo scherzo di Marquez : «Correrò con l'1 nel 2019» : ROMA - Bisogna prestare attenzione alle notizie che vengono dalla Spagna, dove oggi, 28 dicembre, si celebra "El Dia de los Inocentes", una festa religiosa nella quale, come avviene da noi il primo di ...

MotoGp - l’avvertimento di Puig a Jorge Lorenzo : “Marquez è un vero animale - se Jorge non si adatta…” : Interrogato sul dualismo tra Marquez e Lorenzo nella prossima stagione, il capo della HRC ha espresso il proprio punto di vista Il dream team è bello e pronto, la Honda si prepara ad attaccare il titolo mondiale 2019 con due punte. Marc Marquez infatti sarà affiancato nientemeno che da Jorge Lorenzo, pronto a ritornare al top dopo due anni difficili in Ducati. / AFP PHOTO / Josep LAGO Non sarà facile vedersela però con il campione in ...

Top&Flop – Applausi per Marquez e Rossi - disastro Yamaha : promossi e bocciati in MotoGp [GALLERY] : Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi promossi, tra i bocciati… la Yamaha: ecco i Top&Flop di SportFair della stagione 2018 di MotoGp Il 2018 ha regalato puro spettacolo in pista: i motori sono stati protagonisti indiscussi per una stagione di fuoco, fatta di sfide, cadute, bagarre in pista e botta e risposta fuori dalla pista. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ...

MotoGp - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Marc Marquez - 2° Valentino Rossi : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta primavere, desideroso di ...