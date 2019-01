MotoGP | Andrea Dovizioso e l’occasione della vita Una Ducati mai così forte per il

MotoGP - sequestrata la Bentley di Andrea Iannone : Non è stato un 2018 particolarmente positivo per Andrea Iannone. Buoni i risultati nel campionato del mondo MotoGP , con quattro podi, 133 punti e un decimo posto in classifica finale. Risultati che non sono bastati per guadagnarsi la riconferma della Suzuki che, vittima dei tempi frenetici del ...

MotoGP – Fine anno amaro per Andrea Iannone : sequestrata la Bentley del campione di Vasto : Finale di 2018 amaro per Andrea Iannone: la Guardia di Finanza sequestra la Bentley Continental Supersport del campione di Vasto Il 2018 di Andrea Iannone termina con un piccolo problemino che sicuramente non fa sorridere il pilota italiano di MotoGp. Al termine di una stagione di alti e bassi, al suo ultimo anno con la Suzuki, prima di iniziare la nuova avventura con l’Aprilia, il campione di Vasto deve fare i conti con un ...

MotoGP - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato al comportamento di questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per quello ...

MotoGP - Andrea Iannone e il grave lutto : 'Addio Silvio - con te i miei anni più belli'. Il mondo Ducati piange : Tutto il dolore di Andrea Iannone in una foto. Il pilota della Suzuki ha voluto ricordare su Instagram Silvio Sangalli , il coordinatore del team Ducati di MotoGp scomparso venerdì a soli 54 anni: '...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Io sempre stato punta Ducati - la moto per il 2019 va bene ma…” : Andrea Dovizioso sta caricando le pile in vista del 2019, la prossima stagione sarà importantissima per il forlivese che proverà a battagliare per il Mondiale motoGP dopo due secondi posti consecutivi alle spalle di Marc Marquez. Il pilota della Ducati non avrà più Jorge Lorenzo che si è accasato alla Honda, il viceiridato non si tira indietro e va a caccia del massimo obiettivo come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Credo di avere ...

MotoGP : Andrea Dovizioso aiuta Bryan Toccaceli : Andrea Dovizioso , vice Campione del Mondo della MotoGP, è stato protagonista a Rivarolo Mantovano, dove ieri si è svolta la quarta edizione di 'Motocross for Love'. Il tradizionale appuntamento si è svolto sul circuito sterrato di ...

MotoGP - i test di Jerez per la stagione 2019 : 1° Danilo Petrucci - 2° Andrea Dovizioso - 3° Takaaki Nakagami : LIVE 17:37 28 nov I tempi della 1giornata di test a Jerez 17:32 28 nov Si chiude la prima giornata di test a Jerez. Doppietta Ducati: il più veloce è Petrucci davanti a Dovizioso. Nakagami chiude ...

MotoGP – Poncharal non ha dubbi : “Dovizioso come Zarco! Ducati? Ottimo lavoro di Dall’Igna - ma va dato merito ad Andrea” : Hervè Poncharal e i paragoni tra Zarco e Dovizioso: le parole del team Principa Tech3 dopo i test di Valencia La stagione 2018 di MotoGp è terminata da qualche giorno, col Gp di Valencia, vinto da Andrea Dovizioso. Martedì e mercoledì i piloti sono scesi nuovamente in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importanti giornate di lavoro in vista della stagione 2019. Tante le novità in pista, tra cui anche la nuova avventura della Tech3 ...

Test MotoGP - Andrea Dovizioso : 'Il nuovo telaio della Ducati sembra migliore' : La Ducati chiude la due giorni di Valencia con buone sensazioni. Sul circuito Ricardo Tormo hanno girato tre piloti della Rossa di Borgo Panigale: il vicecampione del mondo Andrea Dovizioso , la new entry Danilo Petrucci e il collaudatore Michele Pirro . Il Dovi, dal punto di vista cronometrico, è quello che ha dato maggiori soddisfazioni, con il secondo posto ...

Andrea Dovizioso - GP Valencia MotoGP 2018 : “Gara strana - molto difficile. Ho vinto cercando di spingere senza prendere rischi” : Andrea Dovizioso si è aggiudicato in modo rocambolesco la vittoria del Gran Premio di Valencia 2018, ultima tappa della stagione del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha chiuso nel migliore dei modi l’annata con la quarta vittoria stagionale, ottenuta in condizioni di pista bagnata davanti ad Alex Rins e a Pol Espargarò. Il Dovi ha dovuto fronteggiare una situazione di gara davvero al limite, con una pioggia costante che ha condizionato ...

Highlights MotoGP - il VIDEO e la sintesi del GP di Valencia 2018 : vince Andrea Dovizioso - cadono quasi tutti : Grandissimo spettacolo durante il GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si è disputato oggi sul circuito Ricardo Tormo. La pioggia è stata assoluta protagonista e ci sono state molteplici cadute: Marc Marquez, Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Andrea Iannone, Jack Miller, Franco Morbidelli sono scivolati finendo anzitempo la gara. Al termine del 14° giro è stata esposta la bandiera rossa a causa della pericolosità della ...

Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia - l’ultimo della MotoGP 2018 : Il pilota della Ducati Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di Valencia, l’ultimo del Motomondiale 2018, corso domenica pomeriggio sul circuito Ricardo Tomo. La gara era stata divisa in due a causa della pioggia, che aveva costretto i giudici