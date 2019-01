Montezemolo su Schumacher | Spero possa accadere qualcosa

Formula 1 - Montezemolo : 'Schumacher - spero possa succedere qualcosa. So che lotta' : "spero che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno". Poche parole ma dense di speranza quelle ...

F1 - Luca Cordero di Montezemolo su Schumacher : “Spero che possa succedere qualcosa” : Il 3 gennaio si sta avvvicinando e la ricorrenza del 50° compleanno di Michael Schumacher riporta alla mente il dramma che sta vivendo il sette volte campione del mondo tedesco di Formula Uno, costretto ad una lunga e difficile fase di riabilitazione dopo l’incidente sulle nevi di Meribel (Francia) il 23 dicembre del 2013. Le notizie in questi anni sono state diverse e il muro di silenzio eretto dalla famiglia, per proteggere Michael dalla ...

Montezemolo : 'Schumacher ha cambiato il DNA della Ferrari' : In quel periodo Schumacher ha vinto cinque dei suoi sette campionati del mondo piloti mentre la squadra italiana si è dimostrata imbattibile. Solo Kimi Raikkonen è stato incoronato campione del mondo ...

F1 - Montezemolo e i segreti di Schumacher : “mi chiesero di licenziarlo. Mick? Ecco cosa faceva Michael quando nacque” : L’ex presidente della Ferrari ha svelato alcuni retroscena della vita in Ferrari di Schumacher, aneddoti mai venuti a galla finora segreti e retroscena, raccontati da chi Michael Schumacher lo conosce davvero. In occasione dei cinquant’anni del Kaiser, che compirà il prossimo 3 gennaio, Luca Cordero di Montezemolo ha voluto raccontare alcuni aneddoti relativi al loro percorso in comune in Ferrari, svelando particolari mai ...

Michael Schumacher - cosa diceva di lui Gianni Agnelli a Montezemolo : clamorosa confessione : Domani, 29 dicembre, faranno cinque anni da quel tragico incidente sulle piste da sci di Meribel che ha fatto sparire dal mondo Michael Schumacher , chiuso da anni in una stanza della sua villa sul lago di Losanna dopo un lungo periodo in coma. Le sue condizioni attuali sono note solo alla famiglia e a pochi, fidatissimi,...