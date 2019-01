: Montagna, turista muore in Valsesia - NotizieIN : Montagna, turista muore in Valsesia - TelevideoRai101 : Montagna, turista muore in Valsesia - zazoomnews : Incidenti in Montagna: turista muore in Valsesia - #Incidenti #Montagna: #turista #muore -

Ritrovato morto un 72enne di Milano disperso da ieri pomeriggio, dopo una passeggiata a monte di Alagnaverso il rifugio Pastore. A dare l'allarme i parenti che non l' hanno visto rientrare. Il corpo è stato individuato poco lontano dal sentiero in località Alpe Blatte, a quota 1.700 metri. Il corpo non presentava segni di traumi, il decesso potrebbe essere dovuto a un malore, a ipotermia o alla combinazione delle due cause.(Di martedì 1 gennaio 2019)