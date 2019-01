Montagna | alpinista cade in dirupo in Valtellina | salvato

Incidenti in Montagna : alpinista muore al Passo del Tonale : Grave incidente questa mattina al Passo del Tonale , tra la provincia di Brescia e quella di Trento: un alpinista è morto precipitando lungo una parete di roccia e neve. Non sono ancora note le generalità dell’uomo. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso Alpino. L'articolo Incidenti in Montagna : alpinista muore al Passo del Tonale sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna : in Alto Adige scialpinista travolto da una slavina - salvato da una guida : Una slavina si e’ staccata oggi, in val d’Ultimo nella zona di Fontana Bianca sopra Santa Geltrude, sotto la cima “In den Waenden” a 2.763 metri di quota. La valanga ha travolto uno scialpinsta che stava partecipando ad un escursione. L’uomo e’ stato prontamente tirato fuori dalla massa nevosa dalla guida che lo accompagnava. Inoltre, nelle vicinanze si trovava un membro del soccorso alpino che ha prestato ...

Incidenti in Montagna : morto alpinista 64enne in Svizzera : Incidente in Svizzera, sul versante dell’Hinter Grauspitz, nella zona del Comune di Fläsch (GR): un alpinista 64enne è morto in seguito ad una caduta. L’uomo, insieme ad un amico 72enne, si trovava sul crinale tra lo Schwarzhorn e l’Hinter Grauspitz a un’altitudine di 2.500 metri: sembrerebbe che l’uomo sia scivolato e nella caduta abbia riportato lesioni mortali. La Guardia aerea Svizzera di soccorso Rega non ha ...