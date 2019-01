Miracolo in Russia | bimba trovata viva dopo 35 ore sotto macerie del palazzo crollato

Miracolo in Russia : bimba trovata viva dopo 35 ore sotto le macerie del palazzo crollato a Magnitogorsk : In Russia i soccorritori russi hanno ritrovato una bimba viva dopo 35 ore dal crollo di un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk: si tratta di una neonata di appena 11 mesi, riporta la Tass. La piccola è in condizioni critiche ed è stata ricoverata in ospedale. Sono stati ritrovati anche altri 5 corpi, portando a 15 il bilancio delle vittime. All’origine della tragedia un’esplosione probabilmente causata da una perdita di ...