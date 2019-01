Mille posti di lavoro e grandi eventi per il nostro 2019

I 10 migliori posti di lavoro in Italia secondo i Millennials : 1. Zeta service2. Nutricia Italia spa3. American Express Italia4. Kiabi Italia5. Mars Italia spa6. Hilton7. Inconsulting spa8. ConTe.it - Admiral group plc9. Servizi Cgn10. Mercedes-Benz financial services Italia spaI millennials sono la generazione che ha voltato pagina anche nel mondo del lavoro. Il loro atteggiamento è diverso, di stacco. Sono più fluidi, mobili. Non amano le gerarchie e, almeno in una fase iniziale delle loro carriere, non ...