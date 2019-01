Milano-Buducnost | Eurolega basket 2019 | programma | orario | tv e streaming

Basket - Eurolega 2019 : Milano ha ancora il dubbio Nemanja Nedovic per il Buducnost : Continua a rimanere in dubbio la posizione di Nemanja Nedovic. Il giocatore dell’Olimpia Milano, già assente nella gara persa contro Avellino dalla formazione di Simone Pianigiani, potrebbe non riprendersi in tempo utile per il match di Eurolega contro il Buducnost dall’affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dalla trasferta irpina. Oltre a ciò, dalle pagine della Gazzetta dello Sport filtra anche una certa preoccupazione, ...

Basket - Eurolega 2019 : Jasmin Repesa nuovo allenatore del Buducnost. Subito sfida con Milano : Jasmin Repesa è il nuovo allenatore del Buducnost ed il calendario porterà Subito ad una sfida particolare per il tecnico croato. Infatti il 3 Gennaio ci sarà il match al Forum contro l’Olimpia Milano, sua ex squadra e con la quale ha vinto anche lo Scudetto nella stagione 2015-2016. La squadra montenegrina è attualmente al penultimo posto in Eurolega e al quarto nella Lega Adriatica. Risultati che hanno portato la società ad esonerare il ...