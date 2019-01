Meteo | in arrivo gelo e nevicate fino in pianura al centro-sud

Meteo - irruzione artica : gelo a più riprese - in arrivo freddo e neve : In queste ultime ore aria molto fredda, gelida, di lontane origini artiche si sta muovendo dal circolo polare verso la penisola scandinava e la Russia. In meno di 48 ore avrà raggiunto l'Europa centro orientale e l'Italia. Avvisano gli esperti di 3bMeteo.it che gli impulsi saranno almeno tre, due co

Previsioni Meteo : 2-5 gennaio - ondata di gelo e neve in arrivo! : Il 2019 è ormai alle porte ed è pronto ad esordire nel più gelido dei modi su molte delle nostre regioni, con particolare riferimento al centro-sud dove ci si appresta a vivere una fredda fase...

Meteo : irruzione artica in arrivo - maltempo e locali nevicate a breve al sud : Il 2018 è pronto a salutarci con una discreta ondata di freddo di stampo artico, sicuramente non gelida ma comunque in grado di portare maltempo e locali nevicate sino in collina. La perturbazione,...

Meteo Campania - in arrivo il gelo artico con possibili nevicate a Capodanno : Meteo Campania - Negli ultimi giorni importanti movimenti a scala emisferica stanno coinvolgendo le regioni polari e, con l'inizio del nuovo anno, le ripercussioni si faranno sentire fin sull'Italia, ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Centro/Sud : in arrivo venti di burrasca e mareggiate [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Intense correnti nord-occidentali in quota interessano l’Italia, apportando venti forti dai quadranti settentrionali al nord, in intensificazione progressivamente anche al Centro-sud. Nella giornata di domani residue condizioni di instabilità saranno ancora presenti sulle regioni meridionali, con forte ventilazione settentrionale, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Previsioni Meteo - Bel tempo a Natale in arrivo qualche nuvola a Santo Stefano : Roma - L'anticiclone sub tropicale che sta portando temperature al di sopra delle medie stagionali un po' su tutto il Mediterraneo centro occidentale, compreso l'Italia sarà messo in crisi da un veloce impulso di aria fredda che si sta già addossando alle Alpi ma le scavalcherà solo in serata per mostrarsi più attivo sulle regioni del medio Adriatico prima e meridionali poi. Tutta l'evoluzione sarà ...

Allerta Meteo Natale - la Protezione Civile lancia un avviso per il forte vento in arrivo sul bordo dell’Anticiclone : deboli piogge al Sud dopo il super caldo : Allerta Meteo – Nella giornata di domani il transito di un’onda perturbata che porterà una notevole intensificazione della ventilazione da nord sulle regioni settentrionali; saranno altresì associate nevicate sui rilievi alpini di confine e deboli piogge su regioni adriatiche centrali e tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo : estese nevicate in arrivo su tutta l'Europa dell'est - prende forma il "serbatoio freddo" : Col solstizio d'inverno atteso stasera alle 23.23 italiane (ve ne abbiamo parlato qui), inizierà ufficialmente la stagione fredda in tutto l'emisfero boreale. Meteorologicamente parlando, invece,...

Previsioni Meteo : forte anticiclone in arrivo a ridosso di Natale - poi colpo di scena : L'inverno quest'anno pare essere davvero intenzionato a fare l'inverno a differenza delle precedenti annate dove, in particolare al nord, freddo e neve sembravano essere diventati davvero un chimera....

Neve in arrivo - i 5 consigli di MeteoWeb per affrontarla al meglio in auto : Con l’arrivo di un nuovo peggioramento dall’oceano Atlantico che stasera porterà la Neve al Nord/Ovest dopo l’evento di lunedì, anche gli automobilisti più sbadati dovranno correre ai ripari. Per evitare di dover incorrere in una sanzione che può andare da 85 a 338 euro vi ricordiamo che secondo il codice della strada è obbligatorio che “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali ...

Peggioramento Meteo al Nord - NEVE in arrivo fino in pianura. Ecco le zone e le città più a rischio : Roma - Una nuova perturbazione atlantica sta raggiungendo il Nord Italia a partire da ovest e i primi deboli fenomeni stanno facendo la loro comparsa su Piemonte, Liguria ed ovest Lombardia. Si tratta di precipitazioni molto deboli che sfruttano un cuscino di aria fredda adagiato nei bassi strati, tale da favorire la comparsa di qualche fiocco di NEVE magari misto a pioviggine fino a quote pianeggianti. Nell'Alessandrino segnalato debole ...

Meteo - nuova perturbazione atlantica in arrivo : la neve cadrà anche in pianura : Una nuova perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola interesserà inizialmente il Nord-Italia, in particolare le regioni occidentali, poi entro oggi scenderà anche verso il Centro e in parte del Sud. Gli esperti Meteo fanno sapere che la neve potrà scendere fino in pianura soprattutto in Piemonte e Lombardia occidentale.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani : maltempo e neve in pianura in arrivo al Nord : Una perturbazione atlantica porterà un peggioramento atmosferico domani al Centro-Nord e in particolar modo al Nord-Ovest, con nevicate fino a bassa quota. Ecco il bollettino della Protezione...

Allerta Meteo - altra neve in arrivo al Nord tra Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina : i bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora freddo e neve nelle prossime ore al Nord Italia: il nuovo peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico provocherà intense nevicate in pianura Padana già domani, Mercoledì 19 Dicembre, soprattutto nel pomeriggio/sera, a partire dal Nord/Ovest, imbiancando anche Torino e Milano. Nella notte successiva il maltempo si estenderà anche al Nord/Est e alle Regioni centrali, dove la quota neve sarà comunque più alta. ...