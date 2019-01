MESSAGGIO DI AUGURI DEL VESCOVO DI AOSTA S E FRANCO LOVIGNANA

Discorsi di Capodanno - Grillo conferma il controMESSAGGIO. Anche Salvini farà gli auguri. Di Maio e Di Battista spostano al primo : C'era un tempo in cui l'ultimo giorno dell'anno era consacrato, nel mondo politico, al discorso del capo dello Stato. Con gli altri leader in rigoroso silenzio. Poi ha cominciato Beppe Grillo a tentare una controprogrammazione rispetto al discorso del presidente della ...

Leonardo Bonucci - MESSAGGIO educativo su Instagram : 'Usate i social solo per fare gli auguri' : Sarà un santo Stefano in campo quello della Serie A. Novità praticamente assoluta per il nostro calcio e per quasi tutti i calciatori. Che, però, nonostante gli allenamenti, i ritiri e le riunioni ...

Moldova-Azerbaigian : presidente Dodon invia MESSAGGIO di auguri a omologo Aliyev : "Sono convinto che la politica riflessiva ed equilibrata di Aliyev, sia all'interno che all'estero, continuerà a servire la prosperità dell'Azerbaigian e del suo popolo", ha dichiarato Dodon. "...

C.bello : Il MESSAGGIO di auguri del sindaco Giuseppe Castiglione : «L'Amore vince sempre sull'odio e sull'invidia. Grazie a chi ogni giorno contribuisce a rendere Campobello un paese migliore. Che possa essere per tutti un Natale sereno» Cari concittadini, è sempre ...

Buon Natale Amore Mio 2018 : frasi di auguri per una dolce lettera o MESSAGGIO - per lui o per lei : Tante sono le festività che si susseguono durante questo periodo e oltre le corse per i regali tutti pensano a come augurare un felice e sereno Natale 2018 alla persona amata. Per il magico giorno del 25 dicembre tutti gli innamorati sono infatti pronti ad inviare frasi belle e appassionate alla loro dolce metà, sia sotto forma di messaggio che di lettera per lui o per lei. Le idee per comporre una dedica speciale al partner sono davvero tante, ...

Romina Power - il MESSAGGIO per il compleanno della figlia scomparsa : “Tanti auguri - ovunque tu sia” : Una foto di loro due abbracciate e poi un messaggio pieno d’amore: “Buon compleanno dolce mio. ovunque tu sia“. È il messaggio pubblicato su Instagram da Romina Power nel giorno in cui la figlia Ylenia avrebbe compiuto 48 anni. Sono passati infatti 25 anni da quando si sono perse le sue tracce, a New Orleans, ma la cantante continua a sperare che sia ancora viva da qualche parte. E come ogni anno, il 29 novembre – giorno ...

Incidente Macao - il MESSAGGIO di Mick Schumacher : “faccio i miei auguri a tutte le persone ferite” : Il pilota tedesco ha chiuso al quinto posto la Coppa del Mondo di F3 a Macao, caratterizzata dal terribile Incidente occorso a Sophia Floersch Un impatto violentissimo, che ha subito fatto capire la gravità della situazione. Quanto accaduto a Sophia Floersch nel corso della Coppa del Mondo di F3 a Macao ha tenuto tutti col fiato sospeso, vista la spettacolarità dell’Incidente che fortunatamente non ha fatto vittime e che ha ...