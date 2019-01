Mattarella | Politica responsabile non alimenta paure e nazionalismo

Mattarella : 'La politica responsabile non alimenta paure e nazionalismo' : ... scelto da Bergoglio per la 52esima Giornata Mondiale della Pace, il capo dello Stato ammonisce che 'per rendere più giusta e sostenibile la stagione che si è chiamati a governare, una politica ...

Mattarella : "La politica responsabile non alimenta paure e nazionalismo" : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che la pace si costruisce misurandosi con le novità, guidando i processi di mutamento". Nel suo messaggio a Papa Francesco che prende le mosse dal tema 'La buona politica è al servizio della pace', scelto da Bergoglio per la 52esima Giornata Mondiale della Pace, il capo dello Stato ammonisce che "per rendere più giusta e ...

Salvini snobba Conte e Mattarella? «Ero alla recita di mia figlia. Due ore senza politica - si può!» : Due ore senza politica, si può?? Buona giornata Amici!'. E vai con il personale che è politico e il politico che è personale.

Salvini snobba Conte e Mattarella? 'Ero alla recita di mia figlia. Due ore senza politica - si può!' : Due ore senza politica, si può?? Buona giornata Amici!'. E vai con il personale che è politico e il politico che è personale.

Mattarella : 'Le leggi razziali causate dall'assenza della politica' : Sergio Mattarella ha ricordato gli 80 anni delle leggi razziali con queste parole: "Tutto questo è avvenuto perché la vostra generazione un giorno non ha voluto più saperne della politica". Il capo dello Stato ha dunque preso in prestito le parole di un 20enne condannato alla fucilazione durante il fascismo per commentare "una pagina grave, triste e spregevole della nostra ...

Mattarella : “Oggi come nel 1938 è pericoloso disinteressarsi alla politica. Quella distanza portò alle leggi razziali” : “Oggi è fondamentale il rapporto tra istituzioni e società per scongiurare la frattura indicata come un pericolo. Per questo i cittadini devono essere consapevoli, attivi, vigili”. Così Sergio Mattarella ha parlato agli studenti dell’Università di Firenze durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico a Palazzo Vecchio. Il capo dello Stato ha poi ricordato gli 80 anni delle leggi razziali, sottolineando come ...

Sergio Mattarella - “Tensione politica pesa su fiducia”/ Pontedera - il monito del capo dello Stato : Mattarella a Pontedera per omaggiare Gronchi: in lettera ad Assolombarda punge il Governo, "politica e istituzioni siano responsabili e si sforzino per il bene comune".(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 14:52:00 GMT)