Mattarella | boom sui social più di 3 | 5 milioni di visualizzazioni Oltre 10 milioni

Mattarella - il suo discorso di fine anno fa il pieno di spettatori : 10 milioni in tv e boom sui social : Dieci milioni di italiani davanti alla televisione e boom sui social: il quarto discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato un successo di pubblico. Sui canali Rai il messaggio del capo dello Stato è stato trasmesso a reti unificate dalle 20.30 alle 20.44 e ha fatto registrare 6 milioni e 790mila spettatori, con uno share del 40%, in crescita rispetto all’anno scorso. Nella fattispecie, su Rai1 il discorso di ...