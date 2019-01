Mattarella al Papa | “Politica responsabile e lungimirante non alimenta paure | non lascia

Giornata diritti umani - Mattarella : “Rispetto persona imperativo etico”. Papa : “Siamo tutti chiamati in causa” : “Il riconoscimento a livello globale che tutti gli esseri umani nascono liberi e godono di inalienabili e uguali diritti rappresenta oggi un principio che precede gli stessi ordinamenti statali. La promozione dei diritti è non solo un imperativo etico e morale, ma anche uno strumento necessario per prevenire i conflitti e costruire società stabili”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in occasione dei 70 anni ...

Corinaldo - Mattarella 'Non si può morire così'. Conte ai gestori dei locali 'Cautela'. Il Papa 'Prego per i morti' : Una tragedia - quella della discoteca di Corinaldo - che supera i confini nazionali e finisce sui media di tutto il mondo. Una tragedia che travolge anche la politica, nel giorno in cui sono in programma ben due manifestazioni in piazza. Quella della Lega a Roma , quella dei No Tav , a Torino. Il capo dello Stato ...