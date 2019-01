MANOVRA Tasse e pensioni | le mosse giustizialiste del Governo

MANOVRA - Fico : non potevo permettere scattasse esercizio provvisorio : Il presidente della Camera Roberto Fico ha replicato su Facebook alla accuse lanciate dal Pd di non permettere la discussione della Manovra in Aula. "La scelta era tra ampliare i tempi, sforando il 1 ...

MANOVRA - Renzi : da M5S tasse - ridicola retromarcia con Ue e condono : Roma, 30 dic., askanews, - 'Oggi i Cinque Stelle dicono che noi siamo terroristi e che la democrazia è sotto attacco. Dopo aver dichiarato ufficialmente esaurita la povertà, dopo aver obbligato il ...

MANOVRA - tasse locali : un 2019 con il rischio aumenti : Più tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera a Comuni e Regioni in ...

MANOVRA - l'allarme dell'Anci : 'Rischiamo più tasse e meno servizi' : La Manovra rischia di produrre effetti negativi per i Comuni italiani, con l' aumento delle tasse e il taglio dei servizi. E' il timore manifestato dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, secondo ...

Tra pensionati furiosi e incubo tasse locali - Salvini non mette la faccia su una MANOVRA che non sente sua : "Presidente Conte, la informo che l'avaro di Moliere, come lei ha apostrofato i pensionati e poi, per correggersi, le sigle sindacali, è qui in aula. Glielo ripeta adesso, se ritiene…guardi, sono ...

La MANOVRA è legge : pensioni e tasse - le novità punto per punto : ... basterà il parere favorevole di una commissione istituita al ministero dell'Economia. I rimborsi saranno al 30% per gli azionisti e al 95% per gli obbligazionisti. Avranno la priorità le persone con ...

MANOVRA - la Camera vota la fiducia e Forza Italia insorge : 'Basta tasse' : La Legge di Bilancio, dopo il voto favorevole del Senato di venerdì, ieri sabato 29 dicembre è stata approvata anche dalla Camera con 327 voti favorevoli e 228 contrari. Il testo definitivo della Manovra economica è stato apertamente contestato dalle opposizioni sia per i contenuti (dalle pensioni al settore no-profit, passando per reddito di cittadinanza e flat-tax per le partite Iva) che per le modalità di voto (non è stato esaminato e nemmeno ...

MANOVRA/ Tra tasse e investimenti nessun "ombrello" contro la recessione : Oggi la Legge di bilancio riceverà il via libera definitivo dalla Camera. Le misure varate non sembrano capaci di contrastare il rallentamento economico

VISTA DAL GOVERNO/ Siri : dalle tasse al "reddito" - la nostra verità sulla MANOVRA : Il sì definitivo alla manovra arriverà oggi pomeriggio. Armando Siri , Lega, , sottosegretario ai trasporti, spiega le misure.

Sì alla MANOVRA : fiducia dalla Camera dopo la bagarre. FI con i gilet azzurri : «Basta tasse» : Il presidente Fico costretto a intervenire. Mulè (Forza Italia): «obbedienti a chi vi ha scritto la manovra da Bruxelles». Delrio (Pd): «Pagina buia per il Parlamento»

MANOVRA - nuova bagarre prima della fiducia. FI con i gilet azzurri : «Basta tasse» : Il presidente Fico costretto a intervenire. Mulè (Forza Italia): «obbedienti a chi vi ha scritto la Manovra da Bruxelles». Delrio (Pd): «Pagina buia per il Parlamento»

MANOVRA - protesta FI alla Camera con gilet azzurri : 'Basta tasse' : I deputati di Forza Italia, indossando dei gilet azzurri, hanno inscenato una sorta di flash-mob in Transatlantico per protestare contro la Manovra, al grido di "giù le mani dalle pensioni" e "basta ...

Berlusconi smonta la MANOVRA : "Scritta a Bruxelles. Più tasse - meno pensioni" : "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera in questi giorni, nel metodo e nel merito". In una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lancia l'allarme sulla manovra economica del governo. L'ex premier avverte: "Nel metodo, si stanno obbligando le Camere a votare - senza quasi averla letta - una manovra scritta sotto dettatura proprio di quei burocrati di Bruxelles che si diceva di ...

MANOVRA - Forza Italia protesta alla Camera contro le tasse al no profit. Fico sospende la seduta : Hanno lasciato i loro seggi e sono scesi verso i banchi del governo con indosso una pettorina blu. "Giù le mani dalle pensioni", "Basta tasse" e "Giù le mani dal no profit", questi gli slogan impressi sugli indumenti indossati dai deputati di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. La protesta è andata in scena all'inizio dell'intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 ...