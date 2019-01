Manovra | nel testo finale più tasse | meno investimenti e rischio crescita

ilsole24ore

(Di martedì 1 gennaio 2019) L’impianto dellaapprovata in Parlamento è molto diverso da quello approvato in prima lettura a Montecitorio solo 22 giorni fa. Le modifiche decise dal governo e ratificate nell’esame sprint al Senato non si sono limitate a cambiare il peso complessivo della legge di bilancio. Ma ne hanno modificato gli equilibri interni, a partire dai rapporti fra spesa corrente ee fra misure espansive e recessive...