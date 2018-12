Manchester | uomo accoltella tre persone alla fermata del tram

ilgiornale

(Di martedì 1 gennaio 2019) Il bilancio provvisorio è di tre feriti. Neppure Capodanno è esente da aggressioni in strada a suon di coltelli. Questa volte le notizie, ancora frammentarie, arrivano dGran Bretagna.Unha ferito a coltellate tra uomini, tra cui un agente di polizia,stazione diVictoria. A riportare la notizia è stato un produttore della Bbc, Sam Clack, che su twitter - dopo aver assistititoscena - ha raccontato su Twitter che "l'aggressore aveva un lungo coltello da cucina e ha colpito lesulla piattaforma delladel".Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed inVictoria station onplatform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT- ᔕᗩᗰ ᑕᒪᗩᑕK (@Clack_Sam) 31 dicembre 2018