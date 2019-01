Manchester United | prima visita di Ferguson dopo il malore

Inter - Perisic potrebbe dire addio : su di lui Manchester United e Atletico Madrid : Ivan Perisic è uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione. L'esterno croato, reduce da un Mondiale da protagonista, in cui ha contribuito a portare la Croazia in finale contro la Francia, segnando anche la rete del momentaneo 1-1, non ha fatto la differenza e, anzi, ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte della stagione. Un rendimento che ha scatenato anche ...

Manchester United - Solskjaer ha già soppiantato Mourinho : che staffilata di Pogba allo Special One : Dopo la doppietta rifilata al Bournemouth, il centrocampista francese ha lanciato una frecciata allo Special One La cura Solskjaer funziona eccome in casa Manchester United, il manager norvegese ha cancellato in poco tempo lo spettro di José Mourinho, rivitalizzando una squadra spenta e opaca. AFP/LaPresse Il 4-1 con il Bournemouth rappresenta il terzo successo consecutivo dopo quelli con Cardiff e Huddersfield, dodici gol fatti e una ...

Probabili Formazioni Newcastle – Manchester United - Premier 02/01/2019 : Probabili Formazioni Newcastle – Manchester United, Premier 02/01/2019Il Newcastle aprirà l’anno affrontando un Manchester rigenerato dopo le ultime partite, forse grazie all’addio di Mourinho. Ai bianconeri serviranno sicuramente punti per allontanare la zona retrocessione mentre i Red Devils vorranno accorciare le distanze dal quarto posto, utile per conquistare un posto in Champions.Newcastle – Rafa Benitez cerca una vittoria per iniziare ...

Premier League - che show Pogba : doppietta! Il Manchester United vince 4-1 : Il campione del mondo beneficia al 50' di un lancio illuminante di David Luiz , stoppa il pallone di petto e di sinistro infila un non irreprensibile Guaita. Il Chelsea non soffre molto ma non riesce ...

Manchester United-Bournemouth 4-1 : Gol e Highlights. Pogba e Rashford che spettacolo : Premier League, 20^ giornata, Gol e Highlights Manchester United-Bournemouth 4-1: i Red Devils giocano una gara impeccabile. Decisivi Pogba e Rashford. Solskjaer nella storia.Il Manchester United travolge anche il Bournemouth e conquista la terza vittoria consecutiva e rimane ancora in corsa per la zona Champions League. Una partita dominata dall’inizio alla fine in cui i Red Devils hanno sempre gestito il possesso del pallone chiudendo di ...

Manchester United - Solskjaer : 'Martial e De Gea? Convincerò a farli rinnovare' - : Dipenderà da loro, ma quando sei al Manchester United è difficile trovare di meglio : sei nel posto migliore, nel più grande club del mondo . Io mi auspico di poter far sì che questi calciatori ...

Manchester United - Solskjaer pressa per il rinnovo di due big in scadenza : Il suo arrivo ha dato la scossa allo United, che ha raccolto 6 punti nelle ultime due uscite. Adesso, però, Solskjaer deve occuparsi anche del mercato, nella fattispecie dei rinnovi di Martial e De Gea, giocatori in scadenza a giugno. Il manager norvegese ha dichiarato di voler convincere lo spagnolo e il francese, pedine preziose dei Red Devils, a rinnovare. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Il club vuole che rinnovino, ...

Manchester United - Shaw : “Ecco la differenza tra il calcio di Solskjaer e quello di Mourinho” : Continuano ad arrivare frecciate all’indirizzo di Mourinho, a distanza di un paio di settimane dal suo esonero. Stavolta è Luke Shaw a sottolineare quanto sia stato importante il cambio in panchina per risollevare le sorti del Manchester United. Il terzino dei Red Devils ha spiegato ai microfoni di Sky Sports quale sia la caratteristica del calcio di Solskjaer che ha permesso al nuovo manager di calarsi immediatamente nel gruppo: ...

Pronostico Manchester United vs AFC Bournemouth - Premier League 30-12-2018 e Analisi : Premier League, 20^ giornata, Analisi e Pronostico di Manchester United-Bournemouth, domenica 30 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Manchester United-Bournemouth, domenica 30 dicembre. La cura Solskjaer ha riportato lo United a sei punti dalla zona Champions. Con il Bournemouth ai Red Devils serve una vittoria per tentare di avvicinarsi il quarto posto con il vantaggio di conoscere in anticipo il risultato tra Crystal ...

Manchester United - ecco il balletto di Pogba : Sono iniziate le coccole. Il Manchester United sta facendo quadrato intorno a Paul Pogba affinché il francese campione del mondo si senta finalmente al centro del progetto futuro del club. Da Matic a Woodward passando per Solskjaer tutti stanno spendendo parole per lui, confermando così indirettamente quel che si è detto ...

Manchester United : via Mourinho - il leader è Pogba. Il suo discorso alla squadra. VIDEO : Un discorso da leader dello spogliatoio, fatto ai compagni nel tunnel poco prima di scendere in campo, sul prato dell'Old Trafford: Paul Pogba si è ripreso così il Manchester United, dopo i mesi in ...

Manchester United - Rooney perquisito a Old Trafford : la foto diventa virale : Dallo scorso giugno ha inaugurato la sua avventura nella Major League Soccer statunitense, certo è che il nome di Wayne Rooney è impresso nella storia del Manchester United . Tredici le stagioni ...

Manchester di nuovo… United - già cancellata l’era Mourinho : ecco cosa ha fatto Solskjaer per ricompattare il gruppo : Il nuovo allenatore norvegese ha apportato delle modifiche alle abitudini dei calciatori, ottenendo subito i risultati sperati L’arrivo di Solskjaer sembra aver cambiato completamente il volto del Manchester United, capace di ottenere sei punti nelle ultime due gare con Cardiff e Huddersfield. AFP/LaPresse Un successo mai in discussione quello arrivato oggi nel boxing day, su cui c’è anche la firma di Paul Pogba, autore di una ...

Premier League - il Manchester United senza Mourinho vince ancora : Pogba - che doppietta : Prove di fuga per il Liverpool . I Reds travolgono 4-0 ad Anfield il Newcastle e portano a 7 i punti di vantaggio sul Manchester City , battuto a Leicester e scavalcato al secondo posto dal Tottenham .